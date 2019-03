SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Fikret loše prima vijest da je zbog njega Adem ostao oduzet (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cristina prisluškuje Corin monolog u kojemu oda da je zaljubljena u Josea Alfreda od prvoga dana. Cristina to kaže Elivaldu. Nana kaže Xani da pokušava posvojiti Luciana. Danielle je očajna kada Jose Pedro kaže majci za snimku njegove izjave. Reginaldo pokušava razgovarati s Jairom o pljački u stanu. Jose Alfredo moli Mariju Martu da ništa ne govori Joseu Pedru i Danieli jer će on razgovarati s njima. Claudio i Beatriz se sastanu s Enricom. Maria Marta zaključi da je Danielle snimila mužev iskaz kako bi mu se osvetila i to kaže Joseu Alfredu. Teo pokuša napraviti dosje o komendatoru. Juliane kaže Xani da je prihvatila poziv g. Antoninha da bude kraljica škole sambe na idućem karnevalu. Cora kaže Cristini da se sastaje sa Joseom Alfredom u “Imperiju”. Jose Alfredo ispituje Danielle.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru se gotovo preporodi kad dozna da Gulfem nije trudna. Džihan posebno teško prima tu vijest i u potpunosti se šokira kad Gulfem pred svima potvrdi da je trudnoća lažna. Gulfem je u jako teškoj situaciji ne samo pred Gulru nego i Džahide i Džihanom te doživljava teški poraz. Ubrzo dolazi i Halide, a Gulfem je u naletu ljutnje tjera od sebe govoreći da joj ne želi polagati račune. Omer je uvjeren da je učinio ispravnu stvar time što je razotkrio Gulfeminu predstavu o trudnoći. S druge strane, uznemiren je Gulfeminim upozorenjem da joj je Gulru slaba točka.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Nela je bijesna nakon što je saznala da je Tonči proveo noć kod Blanke. U panici jer osjeća da gubi i ljubavnika Zorana i supruga Tončija kreće u akciju spašavanja. Pokušava zavesti Zorana i verbalno se obračunava s Blankom. U krajnjem očaju ucjenjuje Tončija razvodom, ne računajući da će Tonči prihvatiti njezinu igru. Zoran zavodi Miju i njihova afera se nastavlja, usprkos očitim razlikama. Lara je obasuta ovacijama na zabavi gradonačelnikova sina, ali je Danijel (Duje Grubišić) brzo spušta na zemlju kad ju pokuša poljubiti. Jakov je uspio ugasiti požar na brodu, ali mora promijeniti planiranu rutu, ni ne sluteći kakve opasnosti ga čekaju na putu.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Leu muči grižnja savjesti zbog zbližavanja s Lazarom, a David nije nimalo sretan kada dozna da je njegova voljena supruga otišla sama s Lazarom u Beograd. Nevenki je Teo sve sumnjiviji te je uvjerena da nešto skriva. Milena zaprijeti svojoj snahi Dijani koja je postala neprepoznatljiva i beskrupulozna, a Aleksandra otkriva da joj Mitar prešućuje nešto vrlo važno. Sava prepušta Venu brigu o Sari, a očajna se Klara slama pred Nastasjom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Guneš posjećuje Adema u bolnici i shrvana je nakon što vidi u kakvom je stanju. S osjećajima se bori i Dilara koja je uznemirena zbog cijele situacije s Ademom. Fikret dolazi k Ademu u sobu jer mu nije jasno zašto se Adem vratio po njega kad ga je mogao ostaviti da umre. Adem se polako budi, ali ubrzo nakon buđenja shvaća da je izgubio osjet u nogama. Fikret je u šoku kada čuje da je Adem paraliziran i loše prima tu vijest. Nakon što Adem potjera Guneš iz sobe, Dilara dolazi k njemu u dobroj namjeri, ali kada joj Adem grubo poruči da ih više ne veže ništa osim djeteta, i ona odlazi.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Lidija i Jure saznaju da je doktor Kunac ustvari mesar i da Stana nije uopće tako bolesna. Kad Mijo i Gordana saznaju da ih je Stana lagala, žele ju izbaciti iz kuće. No, ona zahtijeva u ugovoru navedenih 50000 kuna odštete. Gordana pobijesni, a kada kasnije Mijo ugleda Stanino beživotno tijelo, bude uvjeren da ju je ubila sluđena Gordana, a u to uvjeri i Antu. Vinka vozi Petru u Zagreb na prezentaciju kolača, a Marko ih prati. Kad se u Zagrebu raziđu, Marko odlučuje pratiti Petru. U lokalu na prezentaciji naleti na Kristinu, a njihova svađa se pretvori u borbu kolačima. Petri propadne posao, ali Marko ima rješenje. Na povratku za Lokvicu, namjerno zaglave autom i završe zajedno. Dok Tadija pokušava pomiriti Almu i Krešu, Mirela proživljava svoje muke na novom poslu – Zdenko i policajci ju ne vole, jer je dobila posao preko veze. Dok se Anđelka vezala za Tominog psa, Nedjeljku ga je puna kapa te ga vodi u Hercegovinu. No, pas mu on pobjegne.