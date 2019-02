SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Fikret je sve bliži cilju dok se Faruk oporavlja od incidenta s Jaz (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maurilio objavi rat Joseu Alfredu. Reginaldo razmišlja o ružičastom dijamantu koji je Antoninho prodao Joseu Alfredu. Jose Alfredo i Maurilio se sukobe. Maria Clara moli Vicentea da odu u noćni izlazak. Danielle potiče muža da stane uz oca. Magnolia i Severo odlaze k Isis po novac. Vicente čeka Mariju Claru u Santa Teresi. Vicente se prepire s Cristinom, a Xana je smiruje. Cristina ugleda Vicentea i Claru zajedno. Maurilio je zaintrigiran postupkom Marije Marte. Jose Alfredo se sjeća liječnika koji mu je u mladosti spasio život i zamoli Josuea da ga pronađe. Cora kaže Jairu da će trebati njegove usluge. Cristina ugleda Mariju Claru i Vicentea kako se ljube pred kućom.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dujgu je u problemima jer doznaje da njezina majka nije platila rate za starački dom u kojem se nalazi njezin otac. Mert polako saznaje detalje o njezinoj obitelji nakon što mu se Dujgu odluči otvoriti. Čiček se nalazi s Tanerom kako bi izgladila veliki nesporazum zbog kojeg su se razdvojili, no Taner neće tako lako prihvatiti ispriku. Džahide uništava Ševketove kreditne kartice i isključuje ga iz svih zajedničkih računa kako bi ga kaznila za neugodnosti koje je prouzrokovao. Ševket shvaća da više nema ni novčića, a Džahidina reakcija dovede ga pred zid. Džihan, Gulru i Gulfem sudjeluju na zajedničkoj terapiji koja izgleda kao pravo mučenje. Džihanova ispovijest potrese sve prisutne.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara i Jakov proživljavaju romantični dan iz bajke na jahti koji se ubrzo pretvori u noćnu moru kad završe nasukani na otoku. Nela je izvan sebe od bijesa kad sazna da su Lara i Jakov opet zajedno. Tonči sve više razmišlja o svom životu i žali za stvarima koje je napravio u prošlosti. Sve mu je teže izbiti svoju bivšu ženu i obitelj iz glave. Dinko shvaća da mu je Nikol polusestra. Ogorčen je zato što se osjeća uskraćen za sve što je ona imala. Njihova rasprava završi šamarom. Dinko u napadu bijesa odluči posjetiti svog oca kojeg nije vidio dvadeset godina zbog čega dolazi u kuću Zlatar.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Akif dolazi do informacije koju nipošto nije očekivao, a svoje saznanje da je Guneš zapravo Azime podijeli s Fikretom. Iako je otkrio da je Guneš desna ruka gospođe Ulfet, još uvijek nije uspio pronaći Sedef. Fikret radi na tome da smisli plan koji će on i Akif držati u tajnosti. Faruk je potresen nakon incidenta koji je doživio s Jaz, a Sureja cijelu situaciju okrene na šalu. Guneš zabunom nazove Adema, a taj se nenadani poziv pretvori u dogovor za zajedničku kavu. Adem ostane iznenađen kad shvati da se Dilara nalazi kod Osmana i ta ga novost zbunjuje. Ulfet se vraća iz depresije u svom stilu i sprema se za veliku proslavu, ali neočekivani događaj dovest će do nepoželjnog susreta s Esmom. Fikret cijelu situaciju okreće u svoju korist i dolazi korak bliže cilju.