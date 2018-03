SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk želi da Sureja nakon razvoda otiđe iz Burse (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Kako bi odgodio rastavu, Francisco predlaže da ordinaciju prodaju za pet milijuna, a zapravo je njih stajala tri milijuna. Fabiola se požali Margariti da Francisco samo odugovlači. Margarita kaže Porfiriju da ju je Antonio zaprosio. Porfirio odgovori da je to i očekivao, te da joj želi mnogo sreće. Dalia se ljuti na Ramóna jer nije pozvao Rula na Finitovu momačku večer. Kaže mu da ga je ona pozvala i da se mora slagati s Rulom jer je on njezin dečko. Ramón joj kaže da bi ga se trebala kloniti jer je zao. Hortensia zove policiju i žali se na buku u Fabiolinu i Andreinu stanu. Šokira se zbog Luisine djevojačke večeri. Finito pleše s nekom egzotičnom plesačicom, posklizne se i slomi nogu. Prizna Luisi da su na momačku večer pozvali egzotičnu plesačicu, da je malo više popio i pao. Kaže joj da će razumjeti ako ona odustane od vjenčanja, no Luisa odgovori da ne dolazi u obzir da ga ostavi, te se njih dvoje zagrle. Benito i Adalgisa ih gledaju. Ona kaže da će spriječiti da se Finito oženi Luisom. Finito i Luisa slave crkveno vjenčanje, ali Adalgisa odlučno želi spriječiti taj brak.

Songul i Gunej provode vrijeme skupa. Ežder i Meral razgovaraju te joj on ponudi bijeg u inozemstvo. Ežder objeručke prihvati njezinu odluku i nagovori ju da mu prepiše cijelu imovinu. Meral se oprašta s Džemre i Ejlul koje ju pokušavaju odgovoriti od puta. Ona ih prevari kako odustaje. Lovci u šumi pronalaze zakopanu tenisicu za koju se kasnije saznaje kako je na dječjem truplu. Ali i Fadik rade na slučaju koji Fadik veoma uznemiri. Meral se oprašta sa Songul, a Guneju nije jasno zašto je toliko emotivna. Zehra primjeti Meral ispred kuće te potrči razgovarati s njom. Meral joj govori o planu dok Zehra ju pokušava spriječiti te joj uzima dio novca. Meral se oprašta i od Merta te kasni na dogovor s Ežderom. Ipak pobjegne brodom, a Ežder ju prijavi policiji.

Vlado se odbije ispričati i uđe u verbalni sukob s Rankom. No, prekida ih dolazak Emine, koja je došla spasiti Vladu. Spremni su umrijeti zajedno prije nego mu se ispričati! Ranko ih ismije i potjera, ali shvaća da za njega nitko nikad ne bi nešto tako napravio. Emina i Vlado se bude sretni i slobodni od Ranka te zovu Gogu i ponude joj posao u kafiću. Goga preuzima inicijativu i uspije šarmirati svog prvog gosta – Rusa. Helena dolazi Tomi s planom kojim misli spasiti Mašu, a koji uključuje Sonjin odlazak. Tomo odbija Heleninu ponudu – ne želi s njom glumiti sretan brak da bi izbavili Mašu iz sirotišta. No, Sonja se odluči žrtvovati i otići bez obzira na njegov pristanak. Tomo ju moli da ostane još samo večeras. Provode posljednju romantičnu noć zajedno. Edita je tužna i osamljena nakon svađe s Profesorom. On odlazi Blažu i pred Dinom ga optuži da je lagao i stvorio mu problem s Editom. Dina ga suoči i Blaž priznaje da je proveo noć kod Branke.

Adem i Garip su na sastanku. Garip govori Ademu kako se treba uozbiljiti ili ga više neće zastupati. Sureja očekuje Farukov poziv, no u taj tren dolazi Džan vidjeti kako je Dilara. Senem posluži Džana čajem i doručkom, a dok on obavlja popravke u kupaonici, dolazi Faruk. Garip otkriva Ademu Farukovu slabu točku koju planira iskoristiti protiv njega. Faruk je bijesan na Džana te odlazi iako mu Sureja pokušava objasniti situaciju. Ipek ohrabruje Esmu govoreći joj kako joj se oduvijek divila. Esma odluči ustati iz kreveta i pripremiti čajanku. Faruk pozove pauka radi Džanovog automobila što Džana razbjesni. Adem ima poslovni prijedlog za Džana. Senem se čudno ponaša pred Surejom te razgovarajući o drugim temama pokušava prikriti svoju nervozu. Esma ogovara Rejhan i nagovara ostale da ju izoliraju iz društva. Faruk dolazi u glazbenu školu te govori Sureji da ode iz Burse nakon razvoda. Adem i Dilara moraju odgoditi medeni mjesec radi nesretnih okolnosti. Esma zove Begum na razgovor u konak. Dilara i Senem pokušavaju smiriti Sureju koja je odlučna otići u konak po svoje stvari. Esma nagovara Begum na život s Farukom.