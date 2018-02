SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk u Pragu pronalazi Sureja, ali ona bježi od njega (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco laže policajcu i tvrdi da mu je Ramón prijetio ubojstvom ako ne povuče tužbu protiv Fabiole, te da ga je divljački udario. Ramón kaže majci da Francisco laže. Juana odgovori da svi znaju da je nevin i da Pedro i Margarita prikupljaju dokaze. Osvaldo kaže Rulu da je Fabiola u zatvoru. Francisco kaže Carlosu da želi tužiti Fabiolu za preljub i strpati Ramóna u zatvor jer ga je udario. Carlos kaže da bi mogli tvrditi da ga je Fabiola poslala da ga ubije. Načelnik Cuéllar kaže Ramónu da je gotovo siguran da je Sofía smislila prvu otmicu. Ramón kaže da je uvijek mislio da iza svega stoji Sofíjin tata. Rosendo kaže Sofíji da zaboravi Ramóna. Zahvaljujući snimci s videokamere na Franciscovoj zgradi jasno se vidi da ga nije Ramón udario, te je Ramón oslobođen krivnje. Hortensia daje Andrei omamljujuće sredstvo i zaključa je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride i Ejlul kuhaju te im nedostaje tava. Ejlul odlazi kod Alija, no on ne želi da uđe radi nereda. Nazan naslijedi veliko bogatstvo, a Ežder se želi riješiti Meral. Madžide se dvoumi, no Ežder ju ipak uvjeri. Nazan i Defne slave, Serkanu nije jasno kako mogu radi čovjekove smrti, no ipak mu je lakše jer imaju novac za liječenje. Ežder šalje vozača po Kader, ona ne želi ići, ali cure ju ipak uvjere. Meral se budi prekrivena krvlju s nožem u ruci, vozač joj govori kako je Kader u kući iako ju ona ne može pronaći. Nazan se hvali bogatstvom. Neriman vrši kontrolu u domu te se cure boje jer nema Kader. Madžide poziva policiju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo odlazi kod Ranka i Helene po Mašu, koja je neraspoložena jer osjeća sve veći pritisak razvoda. Želi samo društvo svog prijatelja Pavića. Sonja dobiva posao u bolnici, a u isto vrijeme odluči napraviti test na trudnoću i saznaje da je trudna. Ranko saznaje da je Sonja dobila posao i traži od Štefa neka se pobrine da je nikada ne zaposle. Štef od Ranka traži protuuslugu – Rus mora zastrašiti Blaža. Rus odlazi u radničko naselje da ispuni zadatak, ali jedino koga tamo nađe je baka Blaženka, koja je pretvrd orah čak i za njega. Helena se suočava s Marcusom, koji shvaća da je lažljivica i da je cijelo vrijeme manipulirala njime.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Prošla su dva mjeseca otkako je Sureja otišla. Faruk odbija jesti, ne spava te ne odustaje od traženja mjesta na koje je Sureja pobjegla. Esma se srami nevjeste te ne zna što bi rekla ljudima kad ju pitaju gdje je. Dilara je zaručena za Adema koji je otputovao u Libiju. Dotle živi sa Senem. Sureja živi u Pragu i zatrpava se poslom kako ne bi mislila na prošlost. Esma je ljuta na Ipek jer je njena majka Rejhanina sestra. Akif doznaje kako Senem ima Surejin broj telefona jer ju je zvala za rođendan. Esma govori Begum kako želi da Emir nosi prezime Boran. Cijeli konak saznaje kako je Sureja pronađena i svi su veseli osim Esme. Akif i Faruk su odletjeli u Prag. Faruk pronađe Sureju, no ona pobjegne od njega.