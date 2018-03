SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk teško podnosi razvdojenost od Sureje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30,MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Roxana je prijavila Daniela policiji i on je u strahu od uhićenja drži kao taokinju. Tijekom potjere dožive nesreću i Daniel na mjestu pogiba. Roxana je teško ozlijeđena i umire u vozilu hitne pomoći. Fredesvinda kaže Benitu i Adalgisi da vjerojatno neće biti ništa od njezine udaje za Finita. Benito joj kaže tužnu vijest o Finitovoj ženidbi s Luisom. Antonio se šokira kada mu policajac Romano kaže da su Roxana i Daniel poginuli u prometnoj nesreći. Diego neutješno plače za majkom. Chato kaže Rosendu da je spasio Chilov mobitel i da se dopisivao s njegovom kćeri Sofíjom. Rosendo pljusne Sofíju i kaže joj da je Chilo skupo platio izdaju, a njoj će poštedjeti život samo zato što je njegova (Rosendova) kći. Margarita kaže Fabioli da je Porfirio otišao Franciscu u vezi s povratom ordinacije, ali da je Francisco odbija vratiti. Fabioli je važno samo da dobije rastavu. Margarita i Juana joj kažu da ima pravo na pola ordinacije i da nije pošteno da to prepusti nekome tko joj je činio mnoga zla. Fabiola pristane. Rosendo zaključa Sofíju u sobu bez ikakvog komfora i kaže joj da će morati naučiti cijeniti sve što joj je pružio.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra ulazi u Gunejevu i Songulinu kuću uzevši ključeve od vlasnika. Želi da ju i dalje financiraju i brinu se o njoj. Guneja to živcira. Ali i Fadik provjeravaju kuće kako bi pronašli obitelj nestale djevojčice. Meral u novinama daje oglas kako bi što prije pronašli Kader. Prva ju zove Zehra te pokuša prevariti. Susjeda govori policiji kako je obitelj iz siromašne kuće preselila u kvart bogataša što Alija začudi. Kader se uspije osloboditi te pobjegne. Guneju je teško na poslu, no ne želi to priznati Songul. Ali i Fadik dolaze kod obitelji te im dijete prizna kako je kćer odvedena. Meral dobiva poziv da je Kader viđena, no dolaskom na to mjesto cure dobivaju informaciju kako ju je odvela hitna pomoć. Cure u bolnici dobivaju loše vijesti. Kader pokušava pronaći izlaz iz šume, no vrti se u krug te ju Ežder ponovno zatoči. Madžide i Meral se ponovno posvađaju u bolnici. Fadik pronalazi sobu koju je djevojčica opisala, no nje nema. Policija pronađe djevojčicu živu zakopanu u dvorištu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Blaž odlazi k Branki želeći znati je li nešto bilo između njih ili nije? No, Branka se lomi pred njim zbog Maše, a on ju tješi te ostaje uz nju cijelu noć. Drugi dan, laže baki i Dini gdje je proveo noć. Sonja ispriča Jasni koliko je Edita bila potresena viješću da su odveli Mašu, a Jasna poveže da se Edita zasigurno sjetila svoje izgubljene bebe. Edita i Jasna se zbližavaju te Edita shvaća da ima istinsku prijateljicu u Jasni. Kasnije, Ranko posjećuje Editu s namjerom da napokon naplati dug za Editinu vilu. Edita shvaća kako je gotovo – gubi Vilu. Potaknuta Goginom idejom, Emina, ponesena svojim sjećanjima, prepušta se pjesmi. Policija želi uhapsiti Helenu, jer je ukrala novac Marcusu. Ranko joj isprva ne želi pomoći, ali zbog Maše se predomisli. Tomo se teško nosi sa činjenicom da je Maša u Domu, a Branka i Sonja mu pomažu u pripremi za prvi posjet Maši. Za vrijeme posjeta, Helena izazove svađu s Tomom.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja govori Faruku kako je došla radi prijateljičine svadbe u Bursu. Garip provocira Esmu. Dok Faruka tješi Akif, Sureji savjete daju Dilara i teta. Ipek čuje razgovor Murata i Bade o planiranju pomirbe. Esma se želi pokazati u što boljem svijetlu te odluči kupiti novu odjeću. Ipek joj govori o zamci za Faruka te odšteti koju je Sureja tražila. Esma pobjesni te napadne Faruka. Fikret poludi i govori Ipek kako nije smjela govoriti Esmi o tome što zna. Rejhan i Dilara se vidljivo ne slažu, Rejhan želi da ju Adem doživi kao patnicu. Esma je uznemirena radi Ademova uzimanja prezimena i nasljedstva. Begum odlazi na terapiju, Esma joj govori kako vidi nju i Faruka zajedno. Senem vodi Dilaru na djevojačku zabavu iznenađenja što razljuti Rejhan koja nije pozvana. Faruk brine o Emiru i Begum. Adem je ljut na Dilaru jer nije pozvala Rejhan na djevojačku zabavu. Svi se pripremaju za vjenčanje.