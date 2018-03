SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk Sureji čija je trudnoća rizična zataji svoju prošlost s Begum (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco vrijeđa Fabiolu i kaže joj da ga se neće tako lako riješiti. Sofía moli oca da joj pomogne da pritisne Ramóna da se oženi s njom. Kaže da njega zanima druga žena, ali da ga ona želi samo za sebe. Antonio kaže Roxani da joj je već pomogao i neka se sama pobrine za jamčevinu. Ona nema novca, pa joj on predloži da proda stan. Roxana kaže da joj je već uzeo sina, a sada želi da izgubi i ono zadnje što joj je ostalo. Antonio joj objasni da je nije on doveo u situaciju u kojoj se nalazi. Francisco kaže Carlosu da je Fabiola zatražila rastavu. Budući da ona traži da joj vrati ordinaciju, on će dokazati da ga je varala s Ramónom. Carlos kaže da je može optužiti za preljub, te da bi mogla završiti u zatvoru. Rebeca kaže Franciscu da će Hortensiji napraviti magnetnu rezonancu. Francisco kaže da taj nalaz neće ništa pokazati. Francisco traži da mu Fabiola plati za sva poniženja koja je doživio, u protivnome će je optužiti za preljub i ona će završiti u zatvoru. Fabiola kaže Margariti i Antoniju da se vraća Franciscu.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul radi u teškim uvjetima, šef želi da ostane prekovremeno. Kader pričeka Meral pred kućom kako bi ju nagovorila da ide na predavanje. Harika napadne Kader kako je stalno kod njih u kući. Ali, Feride i inspektorica Fadik saznaju gdje pronađeno dijete živi, no što zateknu u kući nikoga ne ostavi ravnodušnim. Meral traži ključ od sefa u Sadrijevoj sobi, spremačice ju skoro pronađu. Serkan, Džemre i Nazan ručaju kad Nazan primijeti modrice na Serkanovoj ruci. On je zadirkuje te ne shvati ozbiljno. Ejlul je ljuta na inspektora Alija jer se u blizini doma brzo vozio. Zehra negoduje jer nema klime, Gunej joj pokuša objasniti kako nemaju novaca s kojim bi kupili uređaj. Ejlul priopći Feride ružne vijesti što Feride veoma rastuži.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je pušten iz zatvora zbog veza s Dominikom, koji je izvršio pritisak na Hrvoja. Hrvoje uništava sve dokaze protiv Ranka i ponovno izdaje Tomu, što čuje Helena koja ga ucjenjuje. Želi da joj Hrvoje omogući susret s Mašom, koja je kod Branke. Milan po izlasku iz zatvora odlazi vidjeti svoju obitelj, ali u “svojoj” kući zatekne Štefa. Odlazi Tomi i tamo susretne Sonju. Nakon potresnog razgovora s kćerkom koju je ranio, dolazi mu bijesna Jasna koja mu prijeti da im se više ne približava. Očajni i odbačeni Milan, ostavljen i ponižen spava pod mostom. Tomo tješi Sonju nakon bolnog susreta s ocem i odlazi kod Branke po Mašu, ne znajući da Helena, u dogovoru s ucijenjenim Hrvojem, već u Brankinoj kući sprema bijeg s djetetom. Izdajnik Hrvoje uspije zaustaviti Tomu. Helena nagovara Mašu da ide s njom, no u bijegu ju spriječi nenadani povratak Branke. Edita u vilu prima i Vladu i Eminu po njihovu povratku iz Zagreba.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum pred vratima zatekne neočekivanog gosta. Ipek donese Sureji Farukove slike iz prošlosti, Sureja počne krvariti. Faruk ju vodi u bolnicu, no umjesto dotadašnje liječnice, primi ih Begum. Sureja ne bi trebala biti pod stresom radi rizične trudnoće pa Faruk odluči ne reći joj za svoju prošlost s Begum. Fikret napadne Ipek jer je dala Sureji slike te se posvađaju. Pelin susretne Faruka te mu kaže kako se nada da će mu ovo dijete rasti uz oca i majku što potvrdi Farukove prijašnje sumnje.