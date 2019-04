SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk sprema Sureji iznenađenje, a Ipek odluči dati šansu svom braku (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maurilio se uznemiri zbog Cristininih sumnji. Komendator kaže Josueu da će otići s njim u Sao Joao do Rei kako bi otkrio tko je zapravo Maurilio. Cristina kaže Juremi da ide na Roraimu. Jurema pretraži Corinu sobu u potrazi za Jairovim tragovima. Cora posjeti Amandu. Merival uspije spasiti Josea Pedra iz pritvora. Teo nazove Enrica da mu kaže da plan protiv njegova oca nije uspio. Luigi se svađa s Felipeom u restoranu. Cora kaže Amandi da ostavi na miru Josea Pedra. Helena sluti da je nešto čudno u vezi s dražbom Salvadorovih slika. Cristina se pozdravlja s obitelji uoči puta. Cora ugleda Josea Alfreda kako napušta Manoelov bar. Marcao javlja Mauriliju da Cristina sigurno već dolazi na aerodrom.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džahide s oduševljenjem gleda kako se između Tanera i Čiček zahlađuju odnosi, ali to budi brigu u Mebrure. Džahide dolazi kod Gulfem, ali taj posjet dovodi do sukoba jer joj Gulfem zamjera što nije bila uz nju kad je prolazila kroz najteže razdoblje. Džihan se svojski trudi steći Gulruinu naklonost i prilagoditi životu u naselju. Gulfem je vrlo napeta zato što je Džihan u opasnosti. Gulru od Čiček saznaje da se Omer vratio, ali ne želi da se on približi njoj i djetetu.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Mihajlo i Aleksandra slave svoju pobjedu te misle da im je samo nebo granica, no Aleksandru sve više muči to što je Mihajlo još uvijek u braku s Dijanom, a njihova veza ide u dobrom smjeru. Lea savjetuje Bibu da se pomiri s Perom jer se uskoro bliži njihovo obnavljanje zavjeta. No Biba je ljutita i razočarana jer Pero stalno radi nepromišljene greške. Ven se vraća kod Zlatka te mu priznaje kako je nesretan što rođendan neće provesti sa Zoe pa Zlatko odmah skroji plan kako da sinu odvrati misli s bivše ljubavi. Dijana i Sara razgovaraju o Savi, Sara mu želi pomoći, a Dijana je nagovara da ga zaboravi jer joj on ništa dobro neće donijeti. Za to vrijeme, Lea i Crni uživaju u zajedničkim trenucima sreće i ljubavi.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk priprema iznenađenje Sureji koja ne može sakriti oduševljenje. Ipek razgovara s Okanom koji je vidno razočaran kada mu ona govori da je odlučila dati još jednu šansu svom braku. Guneš ima podijeljene osjećaje oko Adema – s jedne je strane presretna što je postao otac, ali nije ga spremna dijeliti s nekim drugim. Budući da ne želi kvariti Ademovu sreću, odlazi kod Senem kako bi razgovarala o svemu što je muči. Fikret saznaje da istinu koja ga tjera na neočekivani potez.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mate umalo ubije Antu, kad sazna da je napravio Mireli dijete. Štiglići su u šoku, a Mijo odluči da Ante pod svaku cijenu mora oženiti Mirelu. Prvi pokušaj prošnje propada. Petra se seli kod Lidije i odmah napravi gaf: slučajno otkrije Juri da Lidija pije kontracepcijske pilule. Krešo mora u Udbinu platiti kaznu na poreznu, pa Alma preuzima popravak nekog motora. Andrija i Nediljko zbog toga nemaju pristup garaži, gdje su spremili švercanu indijsku kosu. Starci nagovaraju Krešu da im pomogne i odvuče Almu iz garaže. Kod Bože je luda kuća. Gnječ je nokautirao Tomu i pokušava vratiti povrijeđenu Dubravku.