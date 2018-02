SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk se sukobi s Ademom koji priznaje Dilari kako je on Boran (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Valente kaže Ramónu da je i on dao otkaz u Sofíjinoj radionici jer nije ugodno raditi dok je policija u radionici. Ramón mu kaže da ne zna što se događa s Dalijom i da mu je javila da je uhićena, te da traži njegovu pomoć. Ali Benito mu je rekao da je samo otišla dati iskaz. Sofía pita Daliju je li prenijela poruku Ramónu. Dalia kaže da jest, ali da je Ramón rekao da se sama snađe. Antonio je ljubomoran jer je Margarita često uz Porfirija. Ona mu kaže da je morala trpjeti Roxanine ispade i njezina noćenja kod njega. Antonio kaže da se to više neće ponoviti. Margarita kaže da je najbolje da prekinu vezu jer se ne mogu složiti i jer se ona ne može prestati brinuti o Porfiriju. Roxana kaže Marthi da je zbog Daniela izgubila kuću i obitelj. Zamoli je da dopusti da ostane nekoliko dana kod nje i da joj pomogne naći Daniela kako bi popravila svoj ugled. Porfirio kaže Antoniju da je on, Antonio, Margaritina ljubav, a da joj je on, Porfirio, samo jako drag. Kaže da ne zna koliko mu je života preostalo, ali da ne bi želio umrijeti sa spoznajom da Margarita pati zbog Antoniove ljubomore. Ramón kaže Fabioli da zna da je dijete njegovo i da će zajedno naći rješenje, te da ona sigurno neće otići u zatvor.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali vozi Kader i Ejlul kući te mu Kader otkriva istinu o njihovim životima. Songul i Gunej se svađaju radi Zehre i nepovjerenja. Kader i Ejlul su zabrinute za Džemre i svote novca koju je tražila ne otkrivajući za što. Meral moli Sadrija da Ežder živi s njima, no njega to iznenadi. Džemre, Kader i Ejlul govore Neriman kako nisu dobile pravo na studentski dom. Ona ih ipak ne izbaci na ulicu. Gunej upoznaje nove prijatelje te pokazuje kako se srami što Songul ne studira, što čuju Kader i Ejlul. Serkan govori Džemre kako se boji smrti te mu počne ispadati kosa. Gunej se istrese na Zehru te se posvađa sa Songul koja ga izbaci iz kuće.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo je skeptičan, ali na Sonjin nagovor ipak sasluša Helenu te na kraju pristaje na razvod, ne sluteći da je to dio Rankovog i Heleninog plana. Sonja primijeti da Helena nosi iste cipele kakve je vidjela kod Ranka, prati ju do Rankove kuće i shvaća da su njih dvoje u dogovoru. Profesor shvaća da je lihvarski dug narastao do vrijednosti Editine vile i odlazi moliti Ranka za odgodu. Ranko pristaje, ali samo zato da može jednog dana tražiti uslugu od Profesora. Ima plan da Profesor svjedoči protiv Tome u brakorazvodnoj parnici njega i Helene. Branka brine za Mašu i Gogu, koje su pak dobile vodene kozice. Jasna dobiva pismo od pokojnog Milana i ostane duboko dirnuta načinom na koji se on oprašta od nje. Tomo saznaje da je Helena kod Ranka. Dobiva poziv za sastanak na kojem Helena preko odvjetnika zatraži puno skrbništvo nad Mašom.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Osman smiruje Fikreta, no ne želi mu reći što se događa s Farukom na što ovaj još više pobjesni. Esma je nesretna radi Fevzija te odlazi kod Rejhan. Fikret se sukobi s Farukom radi oduzimanja ovlasti te prepirku nastave i u konaku. Sureja, Senem i Osman smisle plan kako nasmijati Murata u čemu su veoma uspješni. Rejhan i Esma se posvađuju te jedna drugoj izgovore ružne riječi, uskoro ih prekine Adem i uplete se u svađu. Esma bijesna baca Fevzijeve stvari. Čudi ju što nikad nije saznala za Fevzijevog sina. Adem je slučajno u istom restoranu kao i Faruk i Sureja te mu Faruk govori da se kloni njegove obitelji. Fikret je ljut na Ipek, no govori joj za svoje nove planove nadajući se kako će ga ona podržati. Begum povjerava Pelin kako joj je drago jer je Emir vezan uz Sureju i Faruka, a Emir čuje dio da ne zna što će s njegovim prezimenom. To ga ražalosti te neutješno plače. Adem priznaje Dilari kako je on Boran.