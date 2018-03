SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk saznaje zašto je Begum otišla, ali i da je Emir njegov sin (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Francisco kaže Fabioli da će odsada morati biti divna žena i morat će se odreći radionice jer on ne želi da se viđa s Ramónom. Fabiola mu kaže da ga nikada neće voljeti. Sofía naredi tatinim plaćenicima da slijede Ramóna. Margarita kaže Juani da se Fabiola vratila Franciscu, a Juana kaže da nešto tu ne štima jer je Fabiola bila odlučna u vezi s rastavom. Antonio se naljuti kada mu Fabiola kaže da će se odreći radionice jer se želi posvetiti kući i mužu. Juana zamoli Fabiolu objašnjenje zašto se predomislila. Porfirio se iznenadi kada ugleda Margaritu. Ona mu kaže da je saznala za njegovu bolest i da će cijelo vrijeme biti uz njega. Predbaci mu što joj ništa nije rekao. Porfirio kaže da je nije htio zabrinuti. Andrea posjeti Fabiolu. Kaže joj da zna da se vratila Franciscu. Fabiola kaže da joj ne može otvoriti, a Andrea kaže da će otići po bravara.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali i Feride posjete majku u bolnici. Sadri kaže Meral kako mu je netko ukrao novac iz kuće, a Madžide okrivi Meral. Selin pričeka Guneja ispred fakulteta želeći s njim proslaviti upis, no on ne želi bez Songul. Sadri govori Kader kako ju više ne želi u kući, a Meral ju ni ne pokuša braniti što Kader naljuti. Džemre traži Neriman dopuštenje da ostane izvan doma iza 11 sati na što Neriman ne pristaje pa Džemre pobjegne. Kader odlazi na policiju prijaviti kako nije kriva te dolazi s policijom u Sadrijev dom. Serkan priredi Džemre iznenađenje, ali iznenada se onesvijesti. Zehra podvaljuje novac osobi na koju nitko ne bi posumnjao.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Iako Sonja upozorava Tomu da Helena neće odustati od Maše, on je siguran da problema više neće biti. No, Tomo uskoro sazna da se Helena spremala pobjeći s Mašom i odvodi ju u kafić da uzme stvari i ode iz Vrhovca. Tamo ga pak dočeka novi šok – Ranko, koji je na slobodi. Tomo mora reći Sonji loše vijesti. Odluče organizirati zabavu iznenađenja za Mašu kako bi ona makar na kratko bila sretna. Nakon što je izdao i razočarao Tomu, očajni Hrvoje okreće se piću, odlazi pronaći utjehu kod Branke, no Blaž ga izbaci. Hrvoje zatim od Dominika traži premještaj i degradaciju te ga pokušava uvjeriti da Tomo više ne predstavlja opasnost. Milan iznenadi Ranka svojom ponudom: ako prepiše kafić na Vladu, vrati im kuću i ostavi Sonju na miru, potpisat će lažno priznanje u kojem preuzima krivnju na sebe za sve Rankove zločine. Ranko pristaje.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum otkrije kako Sureja ima rizičnu trudnoću i kako se ne smije uzrujavati. Pelin kaže Faruku kako se nada da će barem ovo dijete rasti uz oca i majku, zbog čega on poveže detalje i shvati čiji je Emir sin. Liječnik donosi Esmi rezultate DNK testa te ona shvati kako je Emir njezin unuk. Faruk i Begum razgovaraju i Begum mu sve prizna. Također, kaže mu kako umire. Faruk je bijesan na Esmu jer ju je otjerala i želi se naći s njom. Umjesto Faruka, na poslovni sastanak ode Fikret koji uništi sve planove. Osman i Murat razvesele Sureju dok Esma odlazi u ured. Napada Faruka kako je Begum kriva jer nije smjela sakriti takvu tajnu, no Faruk joj uzvrati da mu se ne sviđa test očinstva bez njegova znanja.