SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk sazna da iza problema koji su ih snašli stoji Adem (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Orville daruje komendatoru Salvadorovu sliku. Komendator otkrije da je Maurilio Sebastiaov sin. Josue savjetuje komendatoru da ne razgovara s njime. Maria Marta provede noć s Mauriliom. Joao Lucas predlaže bratu i sestri da vode tvrtku. Teo se dogovori s Orvilleom da objavi članak o Salvadoru na svome blogu. Vicente pozove Cristinu na večeru u restoran. Cora također želi na večeru u restoran. Amanda odlazi Leonardu. Xana motivira Juju da pleše sambu. Xana tješi Du i dopušta joj da ostane još nekoliko dana kod nje. Carmem primijeti da je Salvador nekako drukčiji.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem je uvjerena da je Gulru isplanirala napad na Džihana i da surađuje s Mertom kako bi joj jednakom mjerom vratila za smrt njezinog oca. Gulru se sada nalazi pod teškim optužbama zbog dokaza uperenih protiv nje. Čini se da i policija sumnja u Gulruinu nevinost i pritišću je sa svih strana na ispitivanju. Ubrzo stižu dokazi koji upućuju na to da je Gulru povukla okidač. Za to vrijeme, Gulfem se svim silama počne boriti kako bi se otarasila Gulru.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dilara odluči podijeliti sretne vijesti s Ademom. U vremenima kada se dugo ništa pozitivno nije dogodilo, radosna vijest stiže kao nešto posve neočekivano za Adema. S druge strane, obitelj Boran mora se suočiti s velikim gubitkom, a veo tuge i očaja nadvio se nad njima. Esma se ne može pomiriti sa sudbinom. Dok se Faruk grize zbog toga što nije mogao više učiniti za spas njihove imovine dolazi Ipek s dokazima protiv Adema. Faruk je u šoku i proživljava osjećaj neoprostive izdaje, pa odlazi k Ademu. Pred Dilarom raskrinka Adema i napada ga za sva nedjela koja je učinio. Iako je svjestan da će dugo potrajati dok ne vrate ugled, Faruk ne gubi nadu u budućnost.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Falko primjećuje da je trenutačno nastao zastoj pa počinje razmišljati kamo će sa svim ljudima. Lejlina mu je pojava sasvim poremetila planove. Osim toga, i dalje ne može shvatiti kako je uspjela pronaći sina. No jedno je sigurno – moraju se preseliti. Falko zove Hasana i od njega traži posljednju uslugu. Mehmet sužava obruč istrage i Falku diše za vratom, dok Lejla ne gubi vrijeme i pokušava pobjeći sa sinom. Policija pronalazi kuću u kojoj drže Lejlu i Kerema, no stvari se ne razvijaju kako su se nadali. Slijed napetih događaja dovest će do neočekivanog gubitka za Falka.