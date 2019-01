SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk priznaje Sureji što se između njega i Gozde dogodilo u prošlosti (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Elivaldo čuje Reginaldovu prepirku s Tuane i ode. Tuane uspije razgovarati s njime, a on joj daje savjet. Joao Lucas se posvađa s Du, a ona ode. Cora sanja komendatora. Elivaldo pristane pomoći Tuane. Maria Marta provocira komendatora i kaže mu da ima ljubavnika. Amanda i Leonardo se nađu u baru. Cora razmišlja o svome snu. Maria Marta kaže djeci da Jose Alfredo ima ljubavnicu, ali da i ona ima pravo na ljubavnika. Josue kaže komendatoru što je otkrio o Mauriliju. Maurilio pošalje cvijeće Mariji Marti. Primi ih Jose Alfredo. Danielle čuje Mariju Martu kako razgovara s Maurilijom i kaže sve Joseu Pedru. Jose Alfredo kaže Josueu da istraži Mariju Martu.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru slučajno čuje razgovor između Omerove majke i Gulfem. Jedna drugu uvjeravaju da su dobronamjerno htjele Omera i Džihana spasiti od Gulru, ali nisu računale na umorno srce g. Saliha kojeg je upravo taj detalj odveo u grob. Ono što Gulru čuje promijenit će sve. Iako je Gulfem uvjerena da je rat u kojem je ona pobjednica sada gotov, Gulru će učiniti sve da joj se osveti i vrati joj istom mjerom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk je opet prisiljen lagati Sureji, a Akif mu savjetuje da se ne igra s vatrom. U taj tren dolazi Sureja koja ga izravno pita tko je uistinu Gozde. Za to vrijeme, Senem izbaci Akifove stvari kroz prozor jer je uvjerena da ima ljubavnicu, a on je prisiljen priznati joj da je Gozde žena s kojom Faruk ima prošlost, a sada mu prijeti. No Akif nije jedini koji mora reći istinu jer i Faruk sve priznaje Sureji koja se ne može nositi s tim. Iako joj Faruk pokušava objasniti da je sve to učinio iz očaja, Sureja ne želi čuti njegova opravdanja. Ipek čuje dio njihove svađe i pokušava saznati zbog čega je došlo do konflikta.