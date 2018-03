SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk pred majkom brani Sureju dok je Murat zbog Bade sve ljubomorniji (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Adalgisa i Benito se zagrle jer se nadaju da će uspjeti razdvojiti Finita i Luisu. Fredesvinda ih ugleda i pomisli da će se konačno moći vjenčati. Redovnica Anselma traži Julija kako bi mu rekla da je njegov sin Betito preminuo. Budući da Julija nema, redovnica to kaže Juani. Tako Jorge sazna da je posvojče. Andrea kaže Juani da će Julio morati objasniti mnogo toga. Zamjera mu što nije rekao istinu kada su ona i Jorge bili zaljubljeni jedno u drugo. Fabiola pita Margaritu je li znala da je stric Julio imao sina Betita, a da je Jorge posvojče. Margarita kaže da nije znala. Margarita kaže Osvaldu da ga neće zastupati jer je učinio veliko zlo obitelji, te da se sam nosi s posljedicama svojih zlodjela. Kaže mu da ga čeka 20 godina zatvora. Juana, Jorge i Andrea saznaju da je Julio u velikim kockarskim dugovima, te da je ovisan o kocki. Ramón i Juana nalaze pijanog Julija kako moli da mu kasino dopusti da nastavi kockati mada nema novca. Julio zaplače kada mu Juana kaže da će ga odvesti da posljednji put vidi sina Betita koji je preminuo. Fabiola kaže Ramónu da se boji da je Julio kockao s Andreinim novcem. Pregledavajući račune, Fabiola shvati da novca više nema.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali sretne Ejlul koja je krenula kod Feride. Ispričava joj se jer nisu proveli vrijeme skupa te govori kako je morao tješiti Fadik koja mu je kao sestra. Ejlul se zarumeni i razveseli. Svi se okupe kod Feride, Gunej zove i govori kako moraju gledati televiziju. Serkan se pojavi na pozornici s omiljenim pjevačem, no pjesma se prekida na neočekivan način. Liječnik govori kako je nemoguće reći u kakvom stanju je Serkan te koliko će to potrajati što sve rastuži. Spremačice žele očistiti Harikinu sobu što Madžide spriječi vikanjem i bijesnom reakcijom. Meral zove Zehru da joj pomogne, no ona daje otkaz poslugi kako bi mogla useliti u vilu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko odlazi kod Štefa, gdje nalazi potvrdu Verine priče. Odlazi na Verin sprovod suočiti se s Editom. Tomo je vidio Sonju kako s Rankom izlazi iz vile. Ona odbija razgovarati s njim i govori mu da ga je vidjela s Helenom u krevetu. Tomo nalazi sedative kojima ga je Helena omamila i povezuje stvari. Odlazi u Dom gdje ponovno mora lagati Maši da su se mama i tata pomirili, a po povratku kući suočava Helenu s istinom o sedativima koje mu je dala. Njih dvoje se žestoko posvađaju, čemu svjedoči socijalna radnica. Emina je sve više ljubomorna na Gogu, koja je prespavala u kafiću. Daje Vladi ultimatum – ili će otpustit Gogu, ili Emina odlazi. Blaž je proveo noć kod Branke, a Blaženka je u panici jer nije došao kući. Kad se Blaž konačno pojavi, a za njim i Branka, Blaženka poludi i izbaci Branku iz kuće. Blaž moli Branku da oprosti Blaženki i da joj pruži ruku pomirenja.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Gulistan čuje razgovor Fikreta i Ipek o večeri s Ademom. Prepričava to Nurgul, no razgovor čuje i Esma. Esma napadne Fikreta radi večere te mu zabranjuje odlazak. Sureja se žali Faruku na Rejhan te ga moli da ugoste Adema i Dilaru. Esma provocira Sureju na što joj Faruk odgovara večerom te ona biva potresena. Bade traži pomoć od Sureje za prijateljev rođendan. Murat to čuje te se u njemu probudi ljubomora. Senem se razočara kad shvati kako cvijeće koje je odbila možda nije od Akifa. Faruk razgovara s Begum o Emiroovm odgoju te joj govori kako nema razloga nadati se pomirbi. Ipek mijenja sobe što Sureju začudi. Burdžu i Osman nastavljaju svoja druženja. Adem dolazi do Dilare te joj se opravdava. Rejhan prigovara Ademu radi večere, no on ipak odlazi. Esma dolazi kod Garipu na večeru. Murat se začudi kad vidi Bade te je sve više ljubomoran.