SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk otkriva Sureji svoje sumnje da je možda Garipov sin (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cora priprema slavlje. Kupuje šampanjac i poziva Fernanda. Reginaldo odlazi k Tuane. Dobiva od nje Jureminu adresu. Claudio se sastane s Vicenteom. Maurilio pretražuje sobu Marije Marte. Du razgovara sa Joaom Lucasom o djetetu. Claudio kaže Beatriz da ne želi da razgovara s Enricom. Teo kaže Eriki da će dobiti spor protiv Claudija. Maurilio sluša snimku koju je Danielle snimila. Silviano iznenadi Maurilija u sobi Josea Pedra. Reginaldo odlazi Juremi. Jose Pedro se sukobi s majkom i kaže joj da neće napustiti Danielle jer je voli. Jose Alfredo odlazi Mariji Isis. Maria Clara misli na Vicentea. Cristina se prisjeća svojih susreta sa Joseom Alfredom.

NOVA TV, 15.15, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omer i Gulru sreću se na neočekivanome mjestu. Ovaj put Gulru vodi rat između svojih osjećaja, a Omer joj govori da je uspjela zavarati samo Džihana jer svi drugi znaju da je još zaljubljena u njega. Omer pokušava nagovoriti Gulru da mu napokon prizna ono što već dugo želi saznati od nje, ali opet ostane praznih ruku. Gulfem ne želi propustiti priliku da se okoristi onime što je učinila Gulru i čini sve kako bi uzela Džihana pod svoju kontrolu. Gulruin strah da ne izgubi Omera otvorila je Džihanu oči koji je dosad bio slijep na stvarnost. Mesude savjetuje Gulru da odustane od Džihana jer je uvjerena da ga nakon ovih događaja neće pridobiti na svoju stranu. Za to vrijeme, Gulfem uvjerava Džihana da je rastava braka jedino pravo rješenje za njega.

RTL TV, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea se želi što prije udati za Davida pa Zoe javlja svom tati kako Lea uskoro planira vjenčanje s doktorom s čim će se Crni teško pomiriti. Za to vrijeme Zlatko šokira Klaru reakcijom na njezinu trudnoću, a Ven se zbog nastale situacije sažali nad svojim ocem. Dijana pokušava otključati Mihajlov laptop, a kasnije zatekne Savu u pokušaju krađe.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dilara se bori sa sobom jer od Adema skriva da je trudna, a on za to vrijeme uništava dokument za razvod braka. Sureja je zabrinuta za Faruka jer se ne javlja na mobitel, a uz pomoć Senem saznaje da se Faruk sastao s Fikretom. Sureja saznaje da je Faruk vidio mrtvog Halima. Esma sretne Fikreta koji se ponaša čudno i poludi na obično pitanje. Esma je u šoku i sluti da nešto nije u redu. Sve to čuje Sureja koja u očaju moli Fikreta da joj kaže gdje je Faruk. Faruk se napokon javlja i pita Sureju da se sastanu. On joj otkriva da postoji mogućnost da je on Garipov sin.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Policija je postrožila kontrolu granice pa je akcija šverca dovedena u pitanje. Međutim, Nediljko se dosjeti riješenja preko preminule šogorice svog susjeda Veljka. Kreće akcija – jedna ekipa će napraviti diverziju u šumi, dok će druga u lijesu prenijeti robu preko granice. Luka uspije namoliti Krešu da mu bude DJ na svadbi, kako bi riješio svoje dugove prema Lidiji, koja mu otuđi mobitel. Juri je sve teže brinuti o Stani pa on i Lidija razmišljaju o isplativosti svog plana. Marko je vrlo uspješan u zavođenju. Poljubi se s Petrom te joj krade ključeve, ne bi li se ona vratila po njih. Kada Zorka od Tome dozna da njih dvoje mute, odluči pobjeći iz župnog dvora. Jure ugleda Zorku i pada u potpuni šok zbog susreta s mrtvom ženom. Lidija u pomoć zove Anđelku, koja u cijeloj situaciji vidi nadnaravne sile.

NOVA TV, 22.15, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Nakon što Džemile primi telefonski poziv od Mehmetova prijatelja koji joj kaže da je Mehmet imao prometnu nesreću svi su u panici i nastoje dobiti Mehmeta koji nesvjestan situacije mirno stiže k njima. Dok Mehmet zbunjeno sluša što mu svi govore, polako shvaća da je došlo do sumnjivog nesporazuma. Bekir čeka Doru, ali nađe se licem u lice s iznenađenjem. Saznaje da je Dora otišla i sa sobom uzela novac. Za to vrijeme Mehmet čeka majku i sestru koje su trebale doći busem nakon što su primile lažnu vijest o Mehmetovoj nesreći. Na njegovo veliko razočarenje, iz busa nije izašla ni jedna od njih. Falko nazove Mehmeta i kaže mu da su njegove majka i sestra u njegovim rukama. Daje Mehmetu nekoliko tragova i želi da ih prati, a razgovor završava posljednjom izjavom: “Ako pronađeš svoju majku i sestru, pobijedit ćeš. Ako ne uspiješ, pobijedit ću ja.”