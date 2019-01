SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk okuplja braću, a Senem želi pomiriti Sureju i Dilaru (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Magnolia i Severo žele da Maria Isis pruži priliku Joau Lucasu. Teo šalje Eriku da istraži Ismaelovu priču. Elivaldo posjeti Juliane kako bi vidio kako je Junior i pozove je u šetnju. Jose Alfredo kaže Joau Lucasu da će ga zaposliti u Imperiju kako bi imao plaću i ostao u njegovoj kući. Maria Clara razgovara s Joseom Alfredom o problemima s Enricom i Claudiom. Maria Clara razgovara s Enricom, a on je ostavi u pola rečenice. Maria Marta kaže Joau Lucasu da ode Isis i da ne odustane od nje. Erika pokuša razgovarati s Ismaelom o prstenu, ali ne uspije ništa saznati. Erika prisluškuje razgovor Lorraine, Ismaela i Juliane i sve snimi. Joao Lucas odlazi Mariji Isis i oboje shvate da je nasjeo na majčinu smicalicu. Joao Lucas na odlasku poljubi Mariju Isis. Vicente i Cristina odluče otići u kino. Fernando ugleda Cristinu samu i priđe joj.

NOVA TV, 16.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Jondža je pripremila krvavu osvetu za Tanera koja bi ju mogla stajati glave. Gulfem prima prijeteće poruke dok se guši u pomisli da je ubila Akifa. Omer saznaje istinu i ispričava se Gulru, ali mu Gulru neće olako oprostiti. Svjestan je koliko ju je jako povrijedio. Džihanova bračna ponuda će svima biti veliko iznenađenje.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk je donio odluku da s Ademom pokuša postupati na drugačiji način, pa zajedno s Muratom i Fikretom spremi iznenađenje na kojem će okupiti braću. Na bratsko druženje dolaze svi osim Osmana. Faruk je odlučan u tome da pronađe način na koji će svi biti zajedno. Senem se pretvara da je doživjela nezgodu kako bi Dilara na prevaru došla k njoj. U trenutku kada Dilara dolazi kod Senem, shvaća da je tamo i Sureja. Na pomolu je nova svađa, a Sureja ne može prihvatiti da je ona kriva za to što se njihovo prijateljstvo gasi. Tražeći svoju majku, Osman sretne Sureju i govori joj da je trebao donijeti neke važne odluke, a vijest koju otkriva iznenadit će Sureju. U međuvremenu, Rejhan sprema nešto što će šokirati cijelu obitelj.

NOVA TV, 22.00, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Nakon pronalaska mrtvog tijela, Mehmet je u šoku, a odgovori koje pronalazi vode ga do još kompleksnijih pitanja. Mehmet pokušava saznati tko je i zašto ubio mladu ženu i otkriti vezu između njezine smrti i otmice dječaka. Odlučan je u tome da pronađe odgovore, ali situaciju dodatno komplicira uplitanje policije. No Mehmet je jedan korak ispred policije jer uz pomoć starih prijatelja pronalazi odgovore na neka pitanja. Murat Šarman slomljen je zbog smrti svoje žene, a taj bolan događaj dolazi kao drugi šok za obitelj. Policija privodi nepoznatog muškarca zbog smrti Defne Šarman, a Mehmet želi razgovarati s pritvorenikom. Za to vrijeme stiže nalaz DNK analize u vezi s odrezanim prstom za kojeg se misli da je pripadao Keremu.