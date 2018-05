SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk ne želi nikome reći da je Sureja trudna (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro odluči poduprijeti Augustov projekt. Luciane potiče Vitóriju da napusti Cira. Tiago kaže Isabeli da je Letícia Pedrova kći. Vitória pita Augusta može li biti kod njega. On pristane i ona se useli k njemu. Augusto govori Pedru da je Vitória sada kod njega. Aline se ispriča obitelji. Leila kaže Magnóliji da je Vitória otišla od kuće. Luciane potvrdi Mag da je ona sada kod Augusta. Ana Luisa slavi zbog te vijesti. Yara vodi Aline da radi u dućanu na Saleteinoj crpki. Fausto pokušava komunicirati s Pedrom. Isabela kaže Zelitu i Fláviji da joj se nije svidio razgovor s Tiagom. Pedro se sukobi s Magnólijom i optuži je da ga je kao dijete pokušala ubiti. Ona se brani od optužbi i kaže mu da je paranoičan. Luciane kaže Salete da nadzire Aline. Letícia je bezobrazna prema Tiagu kad joj on čestita što joj je Pedro otac. Mileide upozori Augusta da će izgubiti izbore ako Vitória ostane kod njega. Ucjenjuje ga. Pedro ne može zaboraviti Helô. Mag moli Tiaga da spriječi Isabelino svjedočenje. Vitória je ganuta Augustovom ljubaznošću. Tiago traži da Isabela otkrije tko joj je dao novac.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral na Džemrinom puloveru primijeti mrlju od krvi. Merta začudi Džemrina opsesija čišćenjem dok se cure pokušavaju nositi s Ejlulinim dugim šetnjama. Serkan je zabrinut jer se Javuz ne javlja. Songul odlučno odbije Zehru koja se pokuša useliti kod nje. Serkan i Ali žele pregledati snimke sigurnosnih kamera, no ne dočekuju ih dobre vijesti. Džemre je rastrgana te želi priznati Serkanu što se zaista dogodilo.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo se nalazi sa Snježanom i govori joj da mora svjedočiti protiv Dominika. Snježana se lomi. Emina bježi Vladi i Sonji te odlazi suočiti Snježanu. Nalazi ju, ali Snježani puca vodenjak. Goga zatekne Andriju koji u panici shvaća da je snimka Asjinog ubojstva nestala. On iskreno prizna Gogi što se dogodilo, no ona mu ne oprašta – udružio se s ubojicama! Iako shvaća da ga Dominik želi likvidirati u zatvoru, Dominikovi ljudi ipak iznenade Ranka i probodu ga. No, zahvaljujući Editi koja je prokrijumčarila oružje, uspije preživjeti. I dok Ranko u bolnici halucinira o Snježani i djetetu, ona ima preuranjene trudove. Dominik spriječava Eminu da zove hitnu i naredi joj da ostane u kući, gdje će Snježana roditi.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk brine za Surejinu trudnoću te ne želi nikome otkriti sretne vijesti. Nurgul povrijede Esmine riječi vezane uz Murata i Bade. Fotograf prati Esru i Fikreta te javlja Ipek njihove planove. Dilara i Senem oduševljene su vijestima koje im Sureja prenese, no Dilaru zatekne Ademova odluka koju joj priopći Džan. Adem okreće Fikreta protiv Faruka. Esma savjetuje Kijmet kako se Ipek treba ponašati.