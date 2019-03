SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk mora odlučiti kako će pomoći ranjenom Ademu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Espinosa spremi bočicu s posebnom tekućinom. Joao Lucas prosi Du. Leonardo napušta stan. Jairo nosi dijamant Cori i pokušava je nagovoriti da odradi svoj dio dogovora. Nana prizna Xani da je odlazila u posjet Lucianu. Robertao potpiše ugovor s Giancarlom, a da ga nije pročitao. Danielle izmisli Joseu Pedru da su im u sobu postavili mikrofon i pokaže mu transkripciju njihova razgovora o komendatoru. Jose Alfredo ugleda Tea i Maurilija zajedno. Šalje Josuea da prisluškuje njihov razgovor. Espinosa preda bočicu komendatoru. Maurilio pokaže Teu dokaze protiv Josea Alfreda. Maria Marta podupire Joaa Lucasa. Leonardo se sastane sa skupinom skitnica. Teo počinje pisati članak kojim će raskrinkati komendatora. Jose Alfredo kaže Josueu da neće biti poražen. Cora se divi ružičastom dijamantu.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem je zapletena u laži o trudnoći koja je samo paravan za javnost. Ne može naći načina kako se izvući iz te situacije. Na predstavljanju kreacije Gulru napada Gulfem kako je ukrala njezinu ideju. Gulru odgurne Gulfem. Čini se kako je Gulfem dobila bitku, ali ne i rat u kojem bi zbog svoje lažne predstave mogla doživjeti teški poraz.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Blanka je potresena nakon Tončijevog poljupca. Premda bi mu se najradije prepustila, pretvara se hladna i distancirana. Ivo je ljubomoran na Tončija i dolazi u kuću Zlatar. Fizički nasrće na Tončija, a Nela je šokirana kad sazna da je Tonči proveo noć kod Blanke. Zoran prekida svoju vezu s Nelom i kreće u osvajanje Mije. Nela sređuje Lari gažu na rođendanu gradonačelnikovog sina Danijela, a zapravo pokušava spojiti Laru i Danijela. Jakov još uvijek ima problema s uspostavljanjem autoriteta na brodu. Mora se dokazati kao kapetan dok brod proživljava pravu kalvariju na brodu.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Čim dozna da je Zoe teško bolesna, zabrinuta Lea odluči spakirati stvari i smjesta otići za Beograd. Nakon novih saznanja Lea i Lazar se počinju sve više otvarati jedno drugome te se ponovo probude neki stari osjećaji. Policija vrši pretres stana Zlatka Majdaka, a on se ne može oteti dojmu kako mu je sve to smjestio Mihajlo. Za to vrijeme, ogorčena Klara pokušava upozoriti Nastasju na to kakav je zapravo Zlatko, a Milenu potpuno šokira što je Mitru u posjet došla mlada liječnica Aleksandra te uskoro otkriva kako mu je ona puno više od prijateljice. Sava se u bijegu pokušava riješiti Sare koja mu postaje preveliki teret.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Prva stvar koju Fikret želi saznati kad dođe k sebi je Ademovo stanje. Faruku prepričava situaciju koja se dogodila, a koja je uzrokovala ranjavanje Adema. Iako ga uvjerava da će sve biti dobro, Adem ipak nije imao sreće koliko Fikret, unatoč tome što je spašen. Faruk ne zna kamo da smjesti Adema. Dilara se, gledajući suznih očiju u bolnički krevet na kojem leži Adem, prisjeća trenutaka provedenih s njim i nada se najboljem.

NOVA TV, 21.20. DRAMSKA SERIJA, Na granici

Rat oko uzdržavanja Stane se nastavlja pa Lidija, kako bi onesposobila Štigliće, policiji prijavljuje švercere Miju i Antu. Juri na koncu sve to dojadi te traži od Stane da se sama izjasni kuda će. Stana počinje živjeti kod Mije, koji bez Gordaninog znanja potpiše sa Stanom ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ante se požali Kreši na njegovu curu Almu, smatrajući da ih je namjerno kaznila tijekom kontrole auta. Krešo traži od Alme da ne bude tako stroga, što ova ne primi dobro te ljutita odlazi od Kreše. Unatoč svađi, cure uspiju isporučiti narudžbu kolača koja oduševi naručitelje. Petra ih obavijesti da su zahvaljujući tome dobili novu gažu – i to u Zagrebu. Petra s Vinkom kreće u Zagreb. Mate se nalazi s Vinkom, u nadi da će što prije i što lakše izvući informacije. No, Vinku ne zanimaju nikakva pitanja, ona bi se sa sramežljivim Matom intimno družila.