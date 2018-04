SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk je ljut zbog novog Fikretovog poteza koji ugrožava obitelj (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Mag sazna da je Fausto čuvao kompromitirajuće dokumente. Conrado savjetuje Pedru da se kloni Tiaa. Letícia se čudi Tiaovim spletkama. Ruty Raquel glumi da se ne sjeća strastvene noći s Antôniom. Tiao dozna da će Magnólia njegovati Fausta kada dođe kući. Hércules koristi krštenje Wesleyeva sina za svoju kampanju. Tiao govori Mag da će Pedro izaći na slobodu. Ciro se boji dolaska policije u tvornicu. Tiao želi da Isabela poslužuje na Letícijinoj rođendanskoj proslavi. Letícia kaže Tiagu da je na dan njihovih zaruka Isabela plakala. Antônio pati zbog Ruty Raquel. Salete su optužili da seksualno uznemirava svoje radnike. Antônio pomaže Tiagu i Isabeli da se sastanu. Ana Lu čuje Vitóriju kako govori da je pod prisilom svjedočila protiv Pedra.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral je u životopisu navela kako zna talijanski te je angažirana za koncert. U zadnji tren odluči priznati kako ne zna nijednu riječ talijanskog te pobjegne. Ali odluči provjeriti Tunu te se razočara kad mu Fadik kaže da nema nijednog prekršaja. Neriman posjećuje Nazan te joj govori kako će joj se uskoro promijeniti život. Kader se zaljubi u Tunu na prvi pogled te čini sve kako bi mu se što više približila. Ali je ljubomoran te odluči Tunu dovesti u svoj stan, no on se odluči obraniti te se vraća kod sebe. Svi smišljaju kako pomiriti Džemre i Serkana.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Andrija ponudi pro bono pravnu pomoć stanarima te ga oni angažiraju. On otkriva da Ranko stoji iza svega, ali tu informaciju zadržava za sebe te, kao odvjetnik stanara, ulaže žalbu za odgodu početka deložacije. Korumpirani Andrija s Rankom dogovara kako će poništiti žalbu. Tomo posumnja da Ranko ima veze s deložacijom, ali i sa Rusovom smrti, i daje priliku Ranku da sve prizna. Ranko ga odbija, ali Dominik sve čuje. Tomo doznaje da će dobiti sina te se odluči vidjeti sa Helenom, koja je odlučila otići na liječenje. Tomo joj dopušta da se oprosti s Mašom, nakon čega Helena napušta Vrhovac. Blaž predloži Branki da se što prije vjenčaju, na što ona pristane. I dok se Branka priprema za vjenčanje i prisjeća braka svojih roditelja, Blaž zabranjuje Blaženki dolazak na vjenčanje.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Susret Esre i Fikreta obiluje emocijama. Esma posjećuje Garipa u uredu te odluče izaći, no iznenada joj padne tlak te joj pozli. U tom trenutku u ured ulaze Burdžu i Osman te ih zateknu u zagrljaju. Adem i Džan posjećuju Fikreta koji Ademu prepušta svoje dionice na razdoblje od šest mjeseci. Tajnica to čuje te nazove Faruka koji je vidno uzrujan. Gulistan odnese Adu Sureji, no prepadne ih kucanje na vrata. Srećom, iznenadi ih Bade te njih tri zajedno komentiraju događaje u kući. Ipek okrivi Faruka za Fikretove postupke.