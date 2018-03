SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk je ljubomoran na Surejinog odvjetnika Džana (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Adalgisa kaže Benitu da je Finito vidio slike koje je snimila njegova mama i da ne želi čuti za nju i da se ženi Luisom. Benito odgovori da on voli Luisu i da se neće predati. Luisa poželi Fabioli brz oporavak kako bi mogla doći na njezino vjenčanje. Fabiola kaže da će sigurno doći, te se ponudi da joj organizira djevojačku večer. Andrea želi franšizu, a Julio se ponudi da će joj pomoći oko papirologije. Pita Fabiolu bi li htjela uložiti u posao, a ona odgovori da će uložiti u radionicu. Fabiola kaže Andrei, Juani i Jorgeu da se Julio protivio kupnji vrta, a sada je oduševljen idejom o franšizi. Andrea odgovori da mu prije nije vjerovala zbog onoga što je učinio Osvaldu, no Jorge kaže da je nakon toga postao bolji. Antonio kaže radnicima da netko želi naštetiti radionici i da će odsad samo on i Osvaldo imati ključ i da nitko neće ostajati duže na poslu. Antonio zaprosi Margaritu. Sofía kaže tati da je naučila lekciju i da će činiti sve što joj on kaže.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral traži Hariku odgovore o Kader, no ona se boji reći jer joj je Ežder prijetio. Džemre i Serkan odlaze u šetnju, a on joj govori kako mu smeta što ga tretira kao da će svaki tren umrijeti. Ejlul sretne Topraka, Feride i Alija ispred kuće. Toprak primjeti kako su prolaznici gledali Ejlul te govori Aliju kako su prestari za nju, na što se on uznemiri. Nazan je ljuta na Džemre radi šetnje. Selin dolazi kod Songul te govori kako joj sve smeta, a najviše to što Gunej radi zbog Zehre. Želi se obračunati sa Zehrom koja je veoma otresita prema njoj. Selin za sve krivi Songul dok ju Gunej brani. Hariki se odjednom pogorša te unatoč brzoj reakciji liječnika umre. Djevojčica Ajdžan je neutješna jer ju žele odvojiti od majke te se Feride smiluje. Madžide okrivi Meral za Harikinu smrt te joj se želi osvetiti. Meral je odbijena molba da se brani sa slobode jer Kader još nije pronađena. Feride i Toprak igraju video igrice kod Alija pa on odlazi do Ejlul.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon Helenine i Tomine svađe, socijalna radnica oduzima im pravo posjeta Maši. Tomo se teško nosi s tom odlukom te se potajice ušulja u Dom, ne bi li proveo trenutak sa svojom kćeri. Dina podupire Sonju oko novog posla medicinske sestre. Međutim, Sonja ostane razočarana kada shvati da nije dobila posao. Sonja shvaća da je to Rankovo djelo. U Vrhovac se vraća Vera, Editina sluškinja. Posjećuje Jasnu, kojoj priznaje da je smrtno bolesna. No, ne otkriva joj mračnu tajnu koju nosi sa sobom. Ljutita Blaženka napada Editu i Profesora da opterećuju njenog unuka te na kraju izazove ozbiljnu svađu među njima. Rus govori Vladi kako je najbolje da se ispriča Ranku i reketarenje nestaje. Vlado laže da prihvaća prijedlog te pomiren sa sudbinom, odlazi Ranku svjestan opasnosti.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Na vjenčanju Adema i Dilare vladaju velike tenzije. Boranovi odbijaju zabavljati se. Sureja i Džan nastupaju te Esma čuje ružne komentare na račun nevjeste. Faruk ih odluči spriječiti te prvi zaplješće i zamoli Sureju za ples. Prigovara joj radi odvjetnika. Faruk i Džan se sukobe. Faruk odlazi u Surejinu sobu te ju ljubi. Ona se otrgne, a Dilara ih prekine. Adem pred svima prozove Borane svojom obitelji. Murat napadne Adema, braća ih jedva odvoje. Garip govori Ademu kako se mora opametiti jer ga u suprotnom više neće zastupati. Dilara je očajna i bijesna radi uništenog vjenčanja te želi poništenje braka jer je shvatila kakav je Adem zapravo. Akif i Senem su zajedno u krevetu, no ona ga brzo potjera u ormar kako bi ga sakrila od Sureje. Esma je ljuta i povrijeđena te ju smeta što svi znaju za veliku obiteljsku tajnu. Adem dolazi k Dilari koja ga gura od sebe, no on ju moli da ga ne ostavlja.