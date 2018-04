SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk istražuje nesreću, a Sureja se sukobi s Džanom (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago se iznenada pojavi u Isabelinu stanu i kaže joj da ih nešto snažno povezuje. Ciro potiče ženu da svjedoči protiv Pedra. Tiao traži sina Edua da se vrati kući, a Pedro ga napadne. Mag nagovori Tiaa da dopusti Edu prenoćiti kod njih. Tiago odlazi s Isabelom u kazalište. Letícia je potresena Helôinom ljubavnom pričom. Ciro manipulira sa ženom kako bi dala pogrešan iskaz o Faustovoj i Pedrovoj prepirci. Élio moli Anu Luisu da objavi njezin iskaz u vezi s Marcosovom nesrećom. Tiago i Isabela se poljube. Aline javlja Mag o Éliovu članku. Flávia savjetuje Salete da promisli o svojoj kandidaturi. Salete odustaje od dogradonačelničke funkcije. Vitóriji nije dobro, pa je Ciro vozi u bolnicu. Helô želi riješiti probleme sa kćeri. Élio upozori Pedra na Cira i Vitóriju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral dolazi u bolnicu čekati rezultate pretraga sa Serkanom. On je rekao Džemre da ih nema jer je htio da ode na izložbu. Ežder i Madžide su na večeri te razgovaraju što Zehra prisluškuje. Čuje kako Madžide želi dijete te napravi scenu u vili. U svađi Kader stane na Ežderovu stranu umjesto na Zehrinu. Selin posjećuje Guneja i Songul te je nezadovoljna njihovim stanom koji u taj tren počne prokišnjavati. Defne pokazuje Serkanu slike sa zabave za koju mu Džemre nije rekla. Ejlul razgovara s Feride koja joj posudi mobitel da nazove cure. Ali posjećuje Ejlul te joj priznaje svoju ljubav što Fadik prekine. Meral razljuti Džemre.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka dolazi u vilu, gdje ostane zatečena Heleninim stanjem. Kada nakon svađe Maša gurne Editu niz stepenice, potresena Helena shvaća da će ostankom u vili uništiti dijete. Štef na prevaru privoli Blaženku da potpiše dokumente o iseljenju i tako presudi i sebi i svojim susjedima. Nakon poticajnog razgovora s Editom o tome što mu je zaista važno u životu, Ranko posjeti Sonju te joj ponudi pakt – dat će joj razvod, ako ona uvjeri Snježanu da mu oprosti. Tomo odlazi kod Snježane po potvrdu da je Ranko Rusov ubojica. Snježana mu to ne potvrdi, ali ni ne porekne. Tomo ju prati te ga ona odvede do Dominika. Tomo shvaća da je Dominik u kontaktu s Rankom i Snježanom i da je Maša u opasnosti. Vlado odlazi u Begov Dol ne bi li se s Eminom vratio nazad u Vrhovac. No, Eminu i dalje muče crne slutnje o smrti njene sestre te ona odbija vratiti se.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja Dilari pokloni medvjedića kojeg je imala u djetinjstvu. Sureji je mučno te ju Dilara natjera da odu kupiti test za trudnoću. Kijmet je u posjeti Esmi. Razgovaraju o Rejhaninoj odluci nakon što je doznala da Esma zna za pisma. Ipek je ljuta na Gulistan jer je prepustila Bade Adinu bočicu. Murat brani poslugu što Ipek zasmeta. Fikret ne želi tražiti novu asistenticu te taj posao prepušta tajnici. Zove Ipek kako bi se malo smirio, no ona je nervozna što njega rastuži. Faruk odlazi u kolibu te pronađe upaljač radi kojeg posumnja na prave razloge požara. Senem odlazi u ljekarnu te okoliša kupujući test za trudnoću. Sureja i Dilara ju iznenade svojim dolaskom te se počne drugačije ponašati. Garip dolazi do kolibe te ga iznenadi kad sazna da je Faruk već bio tamo. Džan prati Sureju te mu se ona odluči suprotstaviti.