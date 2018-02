SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk i Sureja su potreseni onim što su upravo čuli (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramóna veseli vijest da je Fabiolino dijete njegovo, te joj obeća da će je zaštititi od Francisca. Jorge zamoli Fabiolu da mu oprosti jer je rekao Ramónu istinu. Ona mu ništa ne zamjera, nego mu je zahvalna. Ramón smatra da se Fabiola ne bi trebala vratiti Franciscovoj kući, te je vodi Pliniju. Diego gleda tatinu tugu zbog Margarite, pa mu predloži da zajedno odu k njoj i zamole je da mu se vrati. Margarita se iznenadi kada je Diego zamoli da opet bude s njegovim tatom jer ne bi želio da tata bude tužan. Margarita pristane. Antonio je zamoli da mu oprosti ljubomoru. Andrea kaže Fabioli da ju je Francisco pitao za nju. Fabiola joj kaže da je neprestano zove na telefon, a Andrea joj savjetuje neka mu se ne javlja. Margarita kaže Porfiriju da se pomirila s Antoniom. Sofía ugleda Ramóna, baci mu se u zagrljaj i poljubi ga. On je odgurne i kaže joj da je njihova veza završena i da voli Fabiolu. Sofía ga podsjeti da je Fabiola udana, a on odvrati da Fabiola više nije s Franciscom. Francisco traži Fabiolu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra se žali Meral kako joj treba 20 tisuća lira za DNK test. Madžide govori Sadriju o Ežderu što čuje Zehra koja otkrije njihovu vezu. Harika i Meral se posvađaju oko Madžide i Eždera. Ežder ucjenjuje Meral kako bi ga ostavila na miru. Gunej napada Kader na predavanju te ih profesorica izbacuje iz dvorane. Feride i Ali rade na slučaju i u kući nađu mrtvog oca i skriveno dijete. Serkan se ošiša što začudi sve, no ne želi im otkriti o čemu je riječ. Ežder u bolnici vidi Meral kako domaru daje novac, kasnije to govori Madžide pa oboje shvate kako su prevareni. Zehra pred Sadrijem govori kako Meral nije prava unuka, Sadri to govori Kader.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Socijalna radnica dolazi u kontrolu kod Tome i tamo ne nalazi Mašu. Tomo shvaća da ostavlja loš dojam te odvodi radnicu kod Branke da ju uvjeri da je sve u redu s Mašom. No, tamo zatekne kaos koji potvrđuje sumnje socijalne radnice. Sonja se nalazi s kolegicom te saznaje kako postoji mogućnost da radi kao medicinska sestra. Edita otkriva da Jasna šije i potiče ju da proširi posao. S druge strane, Profesor je nezadovoljan jer Edita ne shvaća ozbiljno pitanje vile i ugovora s Rankom. Dina i Blaž započinju ljubavnu vezu, no Blaž je u tremi od konzumacije veze, što ga dovodi u nove neugodnosti. Opterećeni manjkom gostiju, Emina i Vlado opuštaju se uz romantičnu večer. Ranko želi znati ima li Helena skrivenih tajni, no ona ga uvjerava da je njena prošlost u Njemačkoj potpuno čista. I dok manipulativni Ranko podsjeća Rusa na njihov plan, zabrinuta Helena zove ljubavnika u Njemačku da mu se ispriča.

NOVA TV, 21.20. TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Emir je uznemiren i potišten radi razgovora koji je čuo. Esma sazove sastanak na kojem priopći svima da ne podržava oduzimanje ovlasti Fikretu zbog čega je Faruk ljut. Begum dobiva poziv kako Emir nije došao u školu pa ona, Faruk i Sureja kreću u potragu. Emir se javi Faruku te želi razgovarati samo s njim. Dilara govori Sureji veliku tajnu koju je doznala od Adema, no moli ju da nikome ne kaže. Sureja se dvoumi oko toga jer je Esma već prešutila Faruku novosti. U kući su pripreme za iftar te se Esma zaokupljuje time umjesto bitnim problemima. Sureja se bori s mislima treba li reći Faruku istinu, a Faruka pogađaju Emirove riječi.