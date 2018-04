SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk i Sureja se sukobe zbog Džana koji upoznaje Emira (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ciro odlazi u policiju. Élio ispituje Magnóliju o Carmem. Camila gleda kako Ciro prilazi Yari i sve to ispriča njegovoj ženi Vitóriji. Tiao odlazi posjetiti bivšu lončarnicu i Sao Dimas. Mileide podupire Augustovu kandidaturu za gradonačelnika. Tiago ispituje Magnóliju o svojoj majci, ali ona izbjegava dati odgovore. Augusto doživi verbalne napade na ulici. Ruty Raquel mu pomaže da pobjegne. Yara pita Cira je li umiješan u atentat na Fausta. Tiao kaže Ramiru svoje planove s Magnólijom. Sjeti se prošlosti s njom i zarekne se na osvetu. Vitória povjeruje da Ciro ima ljubavnicu. Tiago se se neutješan vraća iz posjeta djedu u bolnici. Pedro mu predlaže da zauzme djedovo mjesto u tvornici. Tiao sazna da će se Luciane sastati sa senatorom Venturinijem na večeri.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin je ljuta jer smatra kako Songul ne pazi dovoljno na njezina unuka. Tjera Guneja i Songul na vježbe disanja gdje se oni još više zbliže. Ejlul je ljuta radi Alijevog čina te prepričava Džemre sve što se dogodilo. Smišlja kako će povući prvi korak. Mert dolazi kod Meral u bolnicu te se pomire. Došavši na fakultet, cure primijete Kader koja drži prezentaciju o Meralinoj izdaji. Nazan i Defne zaposle Džemre što Defne ne odgovara, no mora prihvatiti radi brata. Feride obavještava cure kako moraju prihvatiti stipendiju te iseliti iz doma u puno bolje uvjete. Nazan razgovara s Tunom te želi da on povuče prvi korak kako bi što prije razdvojila Serkana i Džemre. Ežder daje Kader na potpis papire koje ona nije ni pročitala.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Zbog napada na Ranka, Tomu zadrže preko noći u pritvoru. Tomo ujutro izlazi te od Jasne dobije potvrdu da je Sonja doista trudna. Tomo odlazi vidjeti Mašu, no Maša, umjesto da mu potrči u zagrljaj, ostaje uz Ranka. Sonja s Dinom razvije plan kako da dođu do Snježane. Sonja je uvjerena da su Snježana i njeno dijete jedino što bi sada moglo zaustaviti Ranka. Sonja i Dina odlaze u Zagreb gdje naposljetku pronalaze Snježanu. Sonja ne uspijeva nagovoriti Snježanu da se vrati. Shvaća da je Snježana u vezi s opasnim i moćnim muškarcem i obećava kriti njezinu tajnu (da je živa) od Ranka. Kako bi skupio novac za Andriju, Profesor odluči prodati svoje grobno mjesto Blaženki. Goga želi ići polako s Andrijom, jer vjeruje da je on onaj pravi. No, ubrzo zažali zbog toga, uvjerena da je Andrija napustio Vrhovac. Na kraju, Andrija joj dolazi u sobu te oni vode ljubav.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret na neradni dan odluči otići do ureda gdje sretne tajnicu. Upuste se u razgovor koji prekine Adem. Sureja i Senem razgovaraju o novoj ljubavi te je Senem veoma uzbuđena. Garip u kolibi odluči oživjeti stare uspomene, no čekajući gubi nadu. Begum priopći Džanu kako ga Emir želi upoznati, a on se obrati Sureji za pomoć. Džan i Faruk se susretnu ispred škole te se sukobe. Sureja brani Džana dok Dilara staje na Farukovu stranu. Adem slijedi Fikreta te vidi kako on odlazi u Esrinu kuću. Esma odlazi kod Garipa koji je presretan. Emir govori Faruku kako ide u kazalište s Džanom i Begum što njega veoma iznenadi. Esma probudi čitavu kuću svojom dobrom voljom.