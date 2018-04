SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk i Sureja saznaju s kim se Begum viđa (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro predbaci Helô da ga je ostavila kako bi se udala za Tiaa. Fausto kori Cira jer je otkazao putovanje bez njegova odobrenja. Venturini pokušava naći kako bi kritizirao gradonačelnika i širi glasine da je on gay. Helô se prepire s mužem i otkrije mu da zna da je bio u Las Vegasu, a ne kod majke. Želi objašnjenje otkud mu ožiljak. Kaže da je njihov brak farsa. Vitória doznaje da je trudna. Pedro provodi noć u pansionu i poveseli se kada ponovno vidi Zuzu. Pedro dolazi očevoj kući i traži da mu otac ispriča što se događa. Ciro nije baš sretan zbog Vitórijine trudnoće. Suzana se vraća iz Bragançe. Elio joj kaže da se Pedro vratio. Ana Luiza kaže Pedru da će se Tiago oženiti Helôinom kćeri. Helô kaže Yari da je srela Pedra. Fausto oda sinu da je angažirao Suzanu kako bi ga razdvojio od Helô.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader zaprepasti cure svojom odlukom. Stari poznanik čuje kako je Meral u zatvoru te sprema svoj osvetnički plan. Džemre, Ejlul i Songul odlučne su u skupljanju novca za Meralinu kaznu. Selin dolazi kod Songul s dadiljom te joj želi promijeniti životne navike. Madžide vodi Kader u kupovinu nakita, odlučna kako će ju prevariti. Serkan poziva Džemre u kuću, no njoj odzvanjaju Nazanine riječi te odbija. Mert je zabrinut za Meral, no svi skrivaju emocije pred Kader. Ali, Fadik i Feride istražuju slučaj bolesnog djeteta.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko posjećuje Mašu u Domu i manipulira njome, ali i namješta Branki krađu, kako bi lakše dobio skrbništvo nad Mašom. Policija dolazi napraviti pretres Brankinog stana, no Tomo uspije u zadnji čas uzeti podmetnuti sat i spasiti Branku od lažne optužbe. Sonja se sve više boji za svoje dijete i želi da joj Ranko da razvod. Edita je odgovara od toga, ali Sonja ne odustaje. Ona konfrontira Ranka oko razvoda, no kada ju on odbije, Sonja mu zaprijeti kako će svima reći da je ubio Snježanu. Bijesni Ranko, suočen sa Sonjinom optužbom da je naudio Snježani, alarmira Rusa i naređuje mu da riješi problem sa Sonjom i sazna koliko zna o (za njega) mrtvoj Snježani. Blaženka ucjenjuje Štefa: ili će joj dati pola prikupljenog novca, ili će ona svima reći da on uopće nije bolestan. Profesor smogne snage i nakon dugo vremena zove svog sina, Andriju.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma dogovara susret s Burdžu kako bi uvidjela je li ona osoba za njezina sina. Begum muči pitanje kako reći Džanu da mora upoznati njezinog sina i Faruka. Na njezino iznenađenje, on ushićeno pristane. Akif i Senem se dogovore priznati svima svoju vezu, no sve krene po zlu te im se planovi poremete. Garip iznenada dolazi u stan te zatekne Esmu. Njih dvoje se prepuste razgovoru preplavljenom emocijama i priznanjima. Farukov prijedlog iznenadi Fikreta i Adema. Adem je bijesan te svoj bijes ponovno iskaljuje tamo gdje ne bi trebao, na svojoj ženi. Dilara odlazi kod psihijatrice te saznaje kako Adem cijelo vrijeme laže. Faruk i Sureja čekaju Begum i njezinu pratnju u restoranu te ih šokira činjenica tko je tajanstvena osoba.