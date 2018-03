SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Faruk i Fikret se posvađaju, a Begum odlazi kod Džana na večeru (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Osvaldo kaže tati da je pokvarenjak. Juana osjeća krivnju prema Andrei jer ju je navela da vjeruje Juliju. Margarita kaže Antoniju da su računi radionice čisti i da mogu ponovno početi s radom. Jorge je mirniji sada kada zna svoje pravo porijeklo. Ramón shvaća kako mu je bilo, ali kaže da odsad treba gledati prema budućnosti i uživati u svojoj ljubavi prema Andrei i obitelji. Antonio zaprosi Margaritu i ona pristane. Julio proda stan kako bi vratio Andrei novac. Andrea proda franšizu i kaže Pedru da ona i Jorge vole poljoprivredu i da polako vraćaju svoju zemlju. Julio se žali mami jer ga je tajnica Jessica tužila zbog nepravednog otkaza, a on nema ni novčića da plati odvjetnika. Antonio i Margarita se vjenčaju. Na piru Fabiola osjeti trudove i Ramón je odveze u bolnicu. Liječnik kaže Ramónu da je dobio lijepu kćer, te da su majka i dijete dobro. Sofía se vraća u svoj stan i nada se da je Ramón slobodan i spremna ga je ponovno osvojiti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral poklanja Songul namještaj, no Zehra ga želi uzeti. Meral joj se požali kako Kader traži oca te da ne zna što učiniti. Ona ju savjetuje da nastavi lagati. Cure pričaju o budućnosti i kako žele nastaviti zajednički život. Ali i Ejlul se susretnu, a on želi prošetati s njom iako kasni na posao. Prijateljica Kaderine majke zna Meralino ime što začudi Songul, no Meral slaže kako je to radi slike u novinama. Defne dolazi kod Meral i zatekne Eždera koji pokušava provaliti u vlastitu kuću. On smisli kako će se domoći novca, ne birajući sredstva. Zehra dolazi na večeru kod Songul i Guneja te upada u niz zamki.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Edita i Profesor shvaćaju da je lijes prazan. Edita je u šoku – Ranko je doista njezin sin. Ranko odbija prihvatiti Editu kao majku. Editu ovo slomi, ali ne želi odustati od Ranka. Ranko planira vratiti vili stari sjaj, dok istovremeno naređuje Rusu da spriječi svaki pokušaj Edite da uđe u vilu. Vlado se naljuti na Eminu, jer ga je osramotila pred svima. On se inati i njihov konflikt eskalira. Oboje zaključe da je za njih najbolje da neko vrijeme provedu odvojeno. Emina se vraća u Begov dol. Socijalna radnica ukazuje Branki da su joj šanse da dobije skrbništvo nad Mašom male, jer ne ispunjava određene uvjete. Branka odluči naći posao i iseliti Gogu, da bi imala mjesta za Mašu. Štefu se sviđa Dinina pažnja te on nastavlja lagati o svojoj bolesti. Dina ga iznenadi kad mu obznani da će organizirati humanitarnu akciju za njegovu operaciju. Sonja priznaje Jasni da je trudna s Tomom. Jasna je presretna.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek voze u bolnicu, ugrožen je bebin život. Rejhan je ljuta na Dilaru jer je išla kod Sureje. Faruk dolazi u bolnicu, Fikret ga ne želi ni pozdraviti od ljutnje. Begum javlja dobre vijesti emotivnom Fikretu koji se raznježi vidjevši kćerkicu. Garip javlja Esmi za otvaranje groba koje Faruk želi držati u tajnosti dok Adem angažira novinare. Ipek se probudi te ispituje za kćerkicu. Kad ju dovedu ona se razljuti te ju ne želi vidjeti. Fikret napada Faruka govoreći mu za njegovo nerođeno dijete. Džan poziva Begum na večeru, a ona pristaje. Esma želi vidjeti Emira, no Begum to ne dopušta.