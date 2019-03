SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esmi se sprema nezaboravan provod, a Adem i Guneš se sve više zbližavaju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Josue vraća dijamant Joseu Alfredu koji se rastuži kada shvati da kamen više ne sjaji. Cora se uplaši kada se probudi u hotelu i ugleda Josuea. Joao Lucas se čudi jer je otac ljut na njega. Xana kaže Cristini da je Cora možda u vezi sa Josueom. Josue uvjeri Coru da je spavala s Joseom Alfredom. Maria Marta kori Amandu jer se vratila ujutro kući. Magnolia se prepire s Marijom Isis. Beatriz posjeti Leonarda u bolnici. Cristina ugleda Vicentea i Mariju Claru. Enrico promatra kako inspektori dolaze u restoran. Jose Alfredo kaže Cristini da je Josue uzeo dijamant koji je bio kod Core. Jose Alfredo objasni Cristini da je vratio kamen. Pietro ugleda Coru kako dolazi kući sa Josueom i kaže to Xani. Vicente se prepire s glavnim inspektorom.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru je u potrazi za istinom vezanom za Gulfem, a igra koju Gulru vodi dovest će do sukoba između Gulfem i Džahide. To snažno prijateljstvo je prvi put na kušnji. S druge strane, Omer je druga osoba u potrazi za istinom. Gulru se suočava s Munever koja uporno niječe da ima ikakve veze s Halide. Zbog svega što je saznala, Gulu prijeti Halide i obećava joj da neće stati dok ne razotkrije sve njezine tajne. U isto vrijeme, Halide pritišće Munever i poručuje joj da mora čuvati Gulfem dok nje nema.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakov svim silama nastoji pomoći uplašenoj Leili koja razvija osjećaje prema svom spasitelju Jakovu. Jakov shvaća da mora udati Leilu ako želi “srediti” njen status izbjeglice, a Leila pogrešno misli kako ju sam Jakov želi oženiti. Kris prepoznaje Leilu kao ženu svog dobavljača droge i boji se da će ga prepoznati. Tonči nastavlja očajnički uhoditi Blanku kojoj se to nimalo ne sviđa. Blanka mu jasno daje do znanja da ne želi imati ništa s njim, iako zapravo tajno priželjkuje upravo vezu sa svojim bivšim mužem. Dinko plete svoju mrežu laži i prijevare oko Jakova koji ništa ne sumnja. Dinko u slijepoj putnici vidi priliku da dodatno “ukopa” Jakova. Dinko također saznaje da je Tončijeva tvrtka na rubu propasti. Dinko zadovoljno shvaća da će propast Jakovljevog puta značiti i propast same tvrtke. Lara zamjera majci to što joj nije rekla za vezu sa Zoranom, no suočena s većim problemima u životu, ona se miri s Mijom.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lazar nailazi na tužnu Leu koja mu se povjerava da je prekinula s Davidom jer se previše razilaze u mišljenjima o njihovoj budućnosti. Mihajlo prijeti Dijani oduzimanjem djece ako mu ne prizna gdje se nalaze njegovi dijamanti koji mu život znače. Mitar više ne može ignorirati tužnu Milenu pa priznaje Aleksandri što zapravo osjeća prema njoj. Pero šalje Lukića da pokuša nagovoriti Bibu da dođe na proslavu njegova rođendana. Mihajlo se upoznaje sa svojom strinom Aleksandrom i na prvu se jako svide jedno drugom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Braća Boran i Akif zabavljaju se igrajući igre, dok se Osman upoznaje s atraktivnom Anastasijom koja se bavi čuvanjem djece. Za to vrijeme, ženski dio obitelji priprema sasvim drugačije iznenađenje. Kada u kuću upadnu plesači, Esma shvati da su joj djevojke pripremile još jedan nezaboravni provod. No nitko od prisutnih ni ne sluti što se zapravo događa u kući dok se svi zabavljaju. Organizacija zabave, kao i po običaju, pretvori se u potpuni kaos. S druge strane, Adem i Guneš provode vrijeme zajedno, a emocije koje počinju gajiti jedno prema drugome gotovo je nemoguće sakriti.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Zorka čuje za štrajk i shvati da je to idealan trenutak za novu akciju. Ona k sebi poziva Miju, koji se taman pakira za Bosnu, te mu kaže krivu rutu kojom će švrecati, očekujući da će ju on dojaviti policiji. Mijo ipak ne može izdati svoje pa kaže Marku sasvim drugu rutu – Marin put, koja je slučajno prava ruta kojom idu Zorkini šverceri. Marko i Mijo čekaju Nediljka i Andriju, koji se približavaju švercerskom rutom. Akcija propadne, jer Mijo dobije srčani udar, pa ga Marko odluči voziti u bolnicu umjesto da krene na švercere. Petra mora isporučiti novu narudžbu kolača, ali Anđelka i Gordana ih, svaka iz svojih razloga, ne žele peći, pa ih Petra na kraju brzinski peče s mamom i sestrama. Mate zaboravi na dogovor s Tadijom i pozove Vinku k sebi, no Tadija im se ubaci u dejt. Petra nagovara Krešu da zamoli Zorku da mu iznajmi garažu.