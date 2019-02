SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esmi koja ima rođendan Sureja sprema lijepo iznenađenje (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Helena javi Marti da Jose Alfredo odlazi na Roraimu s Isis. Cristina ne želi da Cora ode s njom u Imperio. Jose Alfredo i Cristina odlaze na pretragu. Jairo spasi Coru da je auto ne bi pregazio. Xana kaže prijateljima da je vidjela Coru. Cora odluči otići u Imperio za Cristinom. Jose Alfredo se prepire s njom. Jose Pedro razmišlja o Martinu prijedlogu da svrgnu Josea Alfreda. Maria Marta otkrije svojoj djeci da Jose Alfredo odlazi na Roraimu s Isis. Jose Alfredo zaključi da im je Helena to javila i kaže Josueu da prekine vezu s njom. Jose Alfredo i Maria Isis lete na Roraimu. Salvador ukrade jelo uličnom prodavaču. Maurilio dolazi na Roraimu. Enrico zove majku, ali Claudio je jako grub prema njemu i ne da mu da razgovara s njom. Teo želi da Erika otkrije tko je tajanstveni slikar. Orville je zabrinut i razgovara s Carmem o Salvadorovu bijegu. Marta otkrije djeci da je komendatoru smjestila klopku i da njegovo putovanje neće biti kakvo očekuje.

NOVA TV, 15.15, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru govori Džihanu kako ne želi da je muž financira, nego da joj bude partner u ostvarenju snova. No Džihan joj poručuje da je on njezin životni partner i da je sav njegov novac ujedno i njen. Dujgu želi znati kako se Mert osjećao nakon što je vidio Gulru i navaljuje jer misli da je on još uvijek zaljubljen u nju. Prava istina je da je Mert ludo zaljubljen u Dujgu, ali nije skupio hrabrosti priznati joj to u tom trenutku. Gulru smišlja naziv svog branda koji uključuje Džihanovo prezime, a nakon toga zajedno odlaze u razgledavanje prostora koji ona želi pretvoriti u svoju radionicu. Nakon razgledavanja odlučuju iznenaditi Gulfem u njezinoj radionici, a napetosti među njima rastu iz trenutka u trenutak. Za to vrijeme, Omer se suočava s novim saznanjima.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Marina napokon pronalazi pismo koje je Crni napisao Lei prije operacije te stupa u kontakt s njim kako bi joj objasnio o čemu je tu točno riječ. David ima iznenađenje za svoju prekrasnu suprugu, a Zoe poziva Crnog da dođe na večeru kod Kalemberovih. Dijana pokušava utješiti uznemirenu Saru.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret je uzrujan zbog toga što se Ipek zaposlila i misli da je to samo prolazan hir. Ostatak obitelji također je iznenađen novom promjenom. Esmin je rođendan, ali ona se još uvijek ne želi vratiti kući, no to ne sprječava obitelj u naumu da joj prirede iznenađenje. Adem pronalazi poruku koju mu je Guneš ostavila, ali u isto vrijeme razmišlja o Dilari. To ga potakne da inicira susret s Guneš kako bi otvoreno razgovarali o njihovom odnosu, ali taj razgovor ne prođe najbolje. Esma misli da će dočekati svoj rođendan sasvim sama, ali Sureja joj priređuje lijepo iznenađenje. Esmi nije lako zalijepiti pukotine i treba joj vremena za to, ali pokazuje dobru volju za pomirenjem.

NOVA TV, 23.50, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Tijekom prisjećanja prošlosti, otkivaju se trenuci koji pokazuju da je Falkova trenutna životna situacija splet mnogih nesretnih okolnosti, a osoba koju svi smatraju glavnim negativcem iz ove perspektive izgleda sasvim drugačije. Falko sada nosi gorčinu u sebi zbog svih nepravda koje su ga zadesile u prošlosti i zbog svih koji su mu okrenuli leđa, a to uključuje i Ozlem koja je u to vrijeme donijela niz loših odluka. Jedna od najvećih pogrešaka bio je njezin odnos s Kemalom koji je svojim postupcima u prošlosti nanio štetu svima pokušavajući spasiti sebe. Neki njegovi postupci pokvarili su i nedužne ljude, a svi grijesi mu sada polako dolaze na naplatu. Mehmet je na intenzivnoj njezi dok policija posvuda traži Ozlem kojoj već tri dana nema ni traga. Istraga polako otkriva dijelove tajne koju je dosad tako dobro čuvala.