SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esma svojim potezom povrijedi Garipa te iznenadi cijelu obitelj (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Tuane razmišlja o selidbi k Elivaldu. Enrico planira sabotažu protiv Vicentea. Moli Felipea da mu pomogne. Magnolia se pokuša pomiriti s Marijom Isis. Beatriz ugleda Leonarda kako prosi na ulici. Vicente pozove Cristinu u svoj restoran. Antoninho moli Arnolda da nagovori Juliane da pristane biti osobna trenerica. Cristina se boji biti supervizor u “Imperiju”. Beatriz odluči ručati s Amandom kako bi razgovarale o Leonardu. Josue javi Cori da će se Jose Alfredo sastati s njom u hotelu. Magnolia kaže Joseu Alfredu da je dijete koje je Maria Isis nosila i izgubila zapravo bilo Lucasovo. Jose Alfredo ne javlja joj se na telefon. Maria Clara se ruga Cristini. Juliane odluči prihvatiti Arnoldovu ponudu. Felipe sačuva paket pokvarenih škampa u hladnjaku.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru i Omer vode razgovor nakon njegove rođendanske zabave, a zbog svih emocija Gulru puca po šavovima. S druge strane, ta zabava negativno je utjecala i na Gulfem koja ima noćne more o Džihanu. Omer izgara od ljubomore, a Džihan ne želi odustati od Gulru i ne gubi nadu. Suočavajući se s problemima iz sadašnjosti i prošlosti, Džihan čini potpuno neočekivane poteze. S druge strane, događaji sa Ševketova suđenja polako približavaju Omera tajanstvenoj istini vezanoj za Salihovu smrt.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Dinko se useljava u vilu Zlatar, sretan što se njegov osvetnički plan uspješno odvija. Pokušava svima ući pod kožu, što uglavnom i uspijeva. Jašina posada uspije obraniti brod od gusara, ali radi Jašine smrtne rane moraju se što prije dokopati obale. U tome ih ometa Kris, po nalogu Dinka, koji nastavlja sa svojim sabotažama i manipulacijama protiv Jaše. Lara daje oglas u novine za instrukcije iz klavira. Nakon što se čuje s Jašom sretna je usprkos blagoj mučnini No, problemi nastaju kad uhvati Dinka u njegovoj komunikaciji s Krisom. Ljubav Mije i Zorana je na laganoj kušnji, on se ne javlja. No sve završi sretno kad ju dočeka nakon njene smjene u kuhinji catering agencije.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Ljubomorni David ne može više izdržati Lazarovo neprestano uplitanje u njegov i Lein život pa počinje razmišljati kako da jednom za sva vremena riješi taj problem. Fatalna Aleksandra iz prkosa zahtijeva od Mitra da naprave i tradicionalnu svadbu. Zabrinuti Ven ne želi dopustiti Zoe da ode i da je izgubi zauvijek. Mihajlo pod svaku cijenu mora pronaći dijamante kako bi ponovno bio slobodan čovjek. Tvrdoglava Sara ne prihvaća Nastasjin autoritet dok proračunata Dijana pokušava doći do Save.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Surejino iznenađenje koje je pripremila Faruku ne završi točno onako kako je planirala. Esma nastavlja s pisanjem dnevnika i pritom se prisjeća Garipa, svoje prve i jedine ljubavi. Grize se zbog toga što mu nakon svega što su prošli ne može pružiti miran brak znajući da je bolesna. Esma se odlučuje za drastičan korak kojim će povrijediti i Garipa i sebe, a taj će korak iznenaditi cijelu obitelj. Svoju bitku nastavlja voditi i Adem koji se teško miri sa svojom sudbinom.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo nekako uspije sakriti bubicu u Zorkinu sobu i to na pozadinu slike. No, Zorka odluči baš tu sliku položiti Stani u lijes. Nediljko i Mijo ne primjete da je jedna vrećica s tartufima pukla, a ulje se počelo cijediti tik do Staninog lijesa. Marko pokreće akciju i policija upada na Stanino bdijenje. Tomo se oklizne i slučajno sruši Božu i Stanin lijes. Akcija propada, Zorka je bijesna, a policajci odlaze poraženi sa bdijenja. Mijo je pak u čitavom kaosu bio primoran progutati bubicu te želi prestati biti doušnikom. No, policajci mu to ne dopuštaju. Alma uhapsi Matu zbog seksa s Vinkom na javnom mjestu. Posramljeni Mate ne zna kako da se nosi s Vinkinim apetitom.