SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esma sprema novo iznenađenje koje se ne svidi ni Sureji ni Faruku (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Andrea moli Antonija da joj pomogne pregledati bankovne račune radionice jer je nepovjerljiva prema stricu Juliju. Kaže da nema dokaz, ali nešto joj govori da nešto nije u redu. Antonio joj pristane pomoći. Julio je nezadovoljan zbog cijele situacije i kaže Antoniju da će ga nazvati, no Antonio odgovori da će biti dovoljno da pošalje dokumentaciju. Chava kaže načelniku Cuéllaru da je Francisco Santillán platio Daríju otmicu Ramóna Lópeza, da Sofía nema ništa s tim planom. Pretpostavlja da kada su njih trojica pobjegli, Darío je doživio neku nezgodu i da ga je Rulo slučajno ubio. Načelnik Cuéllar kaže Ramónu da je Francisco platio Rulu i Daríju da ga otmu. Ramón pokuša silom odvesti Francisca u policiju, ali Francisco mu pobjegne. Fabiola kaže Juani da je Francisco naručio Ramónov otmicu kako bi spriječio njihovo vjenčanje, te da sada policija traga za Franciscom. Fabiola kaže Jorgeu da su uhitili Osvalda i da je u teškom stanju jer ga je ugrizla otrovnica. Julio kocka u kasinu. Benito kaže Valenteu da je Luisa žena koju voli i da vjeruje da i ona njega voli. Smatra da je vrijeme da to obznane Finitu kako bi joj dao rastavu. Liječnik obavijesti Jorgea da je Osvaldo izvan opasnosti, ali da su mu morali amputirati nogu. Odvjetnik kaže Rulu da će doživotno biti u zatvoru.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej dolazi kod Nazan i tržai novac za koncert. Govori joj kako je Serkan bolestan. Ejlul je tužna radi Alija te ispriča curama koje zaključe kako joj se sviđa. Feride je opsjednuta recikliranjem što se Topraku nimalo ne sviđa. Džemre uznemiri Neriman zbog Kaderine laži. Ali dolazi do novog traga u istrazi. Madžide govori Meral kako je prodala kuću u Šileu, a Zehra se raživcira jer želi ostati živjeti s Meral. Ali na osumnjičenikovoj ruci primjeti tetovažu što razbjesni Fadik. Pronalaze otetu djevojčicu i osumnjičeni napokon sve priznaje. Kader na fakultetu traži prijatelje svoje majke. Feride se rastuži kad shvati kako je Neriman njezin poklon bacila u smeće. Selin posjećuje Nazan radi Serkana.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Sonja saznaje da je dijete koje je Vera ostavila pred sirotištem, zapravo, Ranko. Kad se vrati kući, Vera je već umrla Editi na rukama i nije joj uspjela reći istinu o njezinu sinu. Sonja shvaća da je Ranko u međuvremenu izbacio Editu iz kuće i odluči ne reći Editi da joj je Ranko sin, već prvo apelirati na Ranka da shvati koliko griješi. Ranko je u šoku kad mu Sonja kaže da mu je Edita majka. Edita iseljava iz vile i odlazi kod Jasne gdje tuguje za umrlom Verom. Tomo je prisiljen lagati Maši da se pomirio s Helenom i da se nikada više neće rastajati. Očajan je zbog života u laži. I dok Blaž i Branka uživaju u svojoj ljubavnoj idili, Emina je sve više ljubomorna na Gogu, a Vlado joj ne želi reći da s Gogom provodi vrijeme, jer želi iznenaditi Eminu prosidbom.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Senem je nervozna što primjeti Dilara koja također skriva tajnu. Džan dolazi Sureji te ju želi nagovoriti na zajednički nastup. Begum u kuhinji vidi gužvu te shvati kako je Esma sve organizirala. Faruk dovodi Emira kući te se iznenadi prizorom. Sureja shvati kako ju je Esma prevarila. Dilara i Sureja odlaze na Džanov koncert. Popiju koju čašu previše te se Sureja požali kako misli da nikada neće moći imati djece. Adem traži Dilaru, no Rejhan govori kako ne zna gdje je. Faruk vidi Džana i Sureju te u njemu proradi ljubomora, no Sureja mu ispriča što je doživjela od Begum. On ju smiri. Odvezu Dilaru kući što se ne svidi Ademu koji ju grubo gurne te ona padne. Sureja susretne Esmu dok polupijana izlazi iz sobe.