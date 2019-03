SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Esma čitavoj obitelji otkriva da boluje od Alzheimerove bolesti (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Salvador sluša kako Orville prodaje njegove slike, rastuži se i odluči pobjeći. Maurilio nađe Danielle odvjetnika. Orville traži Salvadora. Maria Marta odluči da se Amanda i Jose Pedro moraju vjenčati. Maria Marta nazove Isis, a ona je čudna. Maria Marta razmišlja o komendatoru i zaplače. Enrico zove Claru. Clara ga ignorira. Maria Isis nije dobro i onesvijesti se. Vicente je odvede kući. Josue autom pregazi Salvadora na putu prema groblju. Maria Marta sanja komendatora. Komendator se onesvijesti u lijesu jer mu nedostaje zraka. Helena prati Salvadora u bolnicu. Josue otvori lijes, misli da je prekasno i da je komendator umro. Na kraju se Jose Alfredo probudi. Cora čuje komendatorovu viku i obavijesti upravu groblja da joj pomognu da ga nađe.

NOVA TV, 14.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Halide se vraća u vilu, a Gulru ispraća gospođu Munever koja joj na odlasku poručuje da se čuva zmijskog legla u koje je upala. No Gulru zna da je već prekasno za to. U Gulfeminoj sobi podmetnula je DNK test koji dokazuje da je Halide Gulfemina majka i strpljivo čeka da se Gulfem probudi i otkrije test. Džahide se budi nakon operacije, ali Omer nije spreman posjetiti je. Gulru govori Halide da se nikad ne bi vratila u vilu bez njezinog dopuštenja. Džihan poludi kad shvati da se Halide vratila, a ubrzo u vilu dolazi i Omer koji dodatno pokvari Džihanovo raspoloženje. Gulfem se budi, a rezultati testa stvaraju dosad neviđenu pomutnju.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Nakon što saznaju da je Kris pobjegao iz bolnice, Zoran i Tonči shvaćaju da je Leila jedina nada da će se Jakov spasiti, ali ne znaju da ju Kris već ima na oku i vreba pravi trenutak za osvetu. Alenova žena, Vjera, vraća se s hodočašća i Lara je prisiljena lagati kako bi zaštitila Karmen. Lara shvaća da Dinko stoji iza Jakovljevog uhićenja te ona i Anita pokušavaju naći dokaze, što završi kobno za Laru. Dinko i Danijel nalaze zajednički jezik te dogovaraju daljnju suradnju. Jakov se odriče Tončija, jer smatra da ga je iznevjerio. Nela piše pismo u Larino ime u kojem ‘Lara’ ostavlja Jakova zbog drugog. Jakov, ionako na rubu zbog nepravedne optužbe i roditelja kojima ne vjeruje, potpuno puca prestravljenom Juri naočigled.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea se neugodno iznenadi kada na svom kućnom pragu ugleda Dijanu. Spletkarica Aleksandra sve će učiniti za svog ljubavnika Mihajla pa mu donosi rezultate DNK testa Zoina očinstva. Doktor Mišetić pronalazi lijek za svoje slomljeno srce te se na Darinkinoj svadbi počinje zbližavati s Leinom najboljom prijateljicom Marinom. Ljubomorna i razočarana, Biba se želi osvetiti Peri jer je uvjerena da je vara s Marijetom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Kada joj otkrije da je nastavio dalje i da ima nekoga, Dilara je shrvana. Adem joj govori da ne vidi nikakvu nadu za njih dvoje, a to potpuno dokrajči Dilaru u kojoj je još uvijek tinjala nada za opstankom njihove veze. Sureja zatekne uplakanu Dilaru i saznaje da je Adem službeno okrenuo novi list. Nakon svadbe, Esma se obraća sinovima kako bi im otkrila da joj je dijagnosticirana Alzheimerova bolest. Esma poručuje sinovima da ih čekaju teška vremena, ali obećava da će se svim snagama truditi da ne zaboravi svoju obitelj i moli ih da još jednom razmisle o selidbi.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nakon što je Mirela objavila da je trudna s Domagojem, Mate se kreće obračunati sa Štiglićima. Štiglići su u problemu, jer ne znaju kako bi došli do Domagoja. Mirela uvjeri i Antu da nije on otac njenog djeteta, već Domagoj. Mati se ne sviđa ideja da Mirela bude samohrana majka i poziva Vinku da popriča s njom. Suprotno očekivanom, Vinka podrži Mirelinu ideju da sama odgaja dijete. Kada Mate to dozna, oni se posvađaju i Vinka prekida s njim. Zdenko ugleda Tomu na krovu štale te pomisli da se Tomo želi ubiti. Tomo iskoristi situaciju kako bi pokušao vratit se na posao. Petra i Ivana uvjere Andriju da se potrudi oko Mire, kako bi mu ona oprostila.