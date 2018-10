SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Enverov povratak najviše je pogodio Kana pa se on za pomoć obraća Naz (Kazna)

NOVA TV, 09.50, TURSKA SERIJA, Kazna

Svi su u šoku zbog iznenadna povratka g. Envera. Unatoč svim protestima g. Tarika, uspijeva vidjeti Fejzu. Fejza je odjednom u kući punoj uspomena na zajednički život s g. Enverom. U međuvremenu, Murat se uvukao u obitelj Karasu, a posebice je zadobio povjerenje g. Tarika i Fejze. Kan vidi Muratovo potpuno drukčije i zastrašujuće lice. Kan osjeća da je u opasnosti i želi da mu Naz pomogne.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro umiruje Anu Luisu. Luciane otkrije da je Hercules znao zašto je Carmem mrtva. Helo je gruba prema Yari jer želi da se Helo vrati Pedru. Gigi i Olavo se poljube. Ana Luisa odlazi baki i nazove je ubojicom. Pedro dolazi i sprečava Anu Luisu da ne napadne Magnoliju. Vitoria gleda popis uzvanika na Venturinijevoj zabavi. Leonardo poljubi Salete pred Keilom. Salete zamoli Keilu da nikome ne govori o tome. Leo nazove nekoga i kaže da će Salete morati napustiti mjesto gradonačelnice. Gustavo ga gleda i zaintrigira se. Tiago se gnuša nakon čitanja Carmemina pisma i odlazi ocu. Optuži ga da je kukavica. Gigi kaže da nije lagala tijekom iskaza, a Magnolia joj kaže da je glupa. Ana Luisa i Pedro predaju laptop inspektoru. Gustavo kaže Flaviji da misli da Leo kuje neki plan. Flavia misli da je Gustavo ljubomoran. Bruno zove Jessicu da izađu. Robinson kaže Ruty da će Jessica izaći s Brunom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Kada je napokon pronašao Fatiha, Ševket razočaran prikazom koji ga je dočekao, odlazi kući da utješi svoju kćer. Mukades je u međuvremenu pripremila još jedno iznenađenje za Fatiha koje stavlja točku na njegov razvod braka sa Zejnep. Kako im plan lažne svađe uspijeva, Fatihu i Zejnep sve je teže ostati odvojeno.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Biba i Pero na Zoein prijedlog odluče udomiti Lazara, što razljuti Leu. Nastasja iznenadi Zlatka neočekivanim dolaskom i od njega saznaje važne informacije. Mihajlo tjera Dijanu da se dovede u red i organizira večeru za njegovo društvo. Zoe počinje shvaćati sve implikacije svoje bolesti. Leu hvata nervoza jer joj Lazar ne odgovara na pozive.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marko se sažali nad Tomom i odustane od krađe tupea. Na kraju, tupe za Luku ukrade Krešo, ali Marko ga uhvati i uzme mu ga. Petra je ljuta kad se Marko pojavi s tupeom u lokalu i samouvjereno joj najavi da će, htjela-ne htjela, morati s njim na dejt. Tomo pak želi preokrenuti cijelu Lokvicu zbog svog izgubljenog tupea, ali Marko ga smiruje. Nedjeljko ponosan odlazi kod Petre da joj pokaže da je sredio sve račune. No, šokira se kad mu Petra kaže da na račune mora platiti i porez. Lidija je ljuta na Juru jer je uvjerena da joj laže da sređuje račune, a ona ima veliku vijest – prijavila se za posao tajnice u Udbini. Ivana moli don Božu da intervenira oko Lidije i Jure. Božo im pokuša pomoći, no ide to baš tako lako. Krešo i Andrija priznaju Zorki da je Marko postao vatrogasac. Zorka se naljuti i odluči prestati financirati vatrogasce. Andrija je u problemu, jer treba organizirati proslavu Sv. Florijana, a novaca nema.