SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Emirove riječi duboko povrijede Sureju koja se povlači (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Zelito umire. Tiao slavi uspjeh svoga plana protiv Zelita. Wesley i Salete oplakuju njegovu smrt. Hércules ima ljubomorni ispad nakon što pročita Éliov članak. Salete javlja Fláviji što se dogodilo Zelitu i Isabeli. Pedro želi da Ciro i Mag ostave Vitóriju na miru. Salete otpušta Gustava. Ciro se ispriča Vitóriji, a Pedro moli sestru da se vrati Augustu. Tiao odluči zadržati Vanessu kao tajnicu, ali je moli da nikome ne kaže za Zelita. Tiao govori Ramiru da će zavesti Magnóliju. Helô doznaje za Zelitovu smrt i zove Pedra. Pascoala brinu Pupine optužbe protiv Venturinija. Pedro odlazi Salete i shvaća da ona izbjegava razgovarati o tome što je Zelito otkrio. Gigi pita sina tko mu je cura, ali on joj izbjegava odgovoriti. Ruty Raquel mu to zamjeri. Salete se pobrine za Zelitov pogreb. Pedro i Helô sumnjaju na Tiaa. Edu kaže Pedru da vodi Xanaiju na večeru. Ciro govori Aline da zaboravi Tiaga. Antônio spašava Pupu od Venturinija. Salete moli Jéssicu da se udalji od Tiaa. Augusto i Vitória se poljube. Yara zamjeri Ciru nakon što je on poljubi. Vanessa niječe da je Zelito došao Tiau. Helô misli da je vidjela Isabel u Paratyju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Nazan dobiva pošiljku sa slikom noći ubojstva. Cure su šokirane te ne znaju u koga sumnjati. Nazan odluči pokriti financijski dio ucjene. Kader se suoči s Neriman te joj sve priznaje misleći kako ona šalje pisma. Zbog puknuća plinske cijevi majstori kopaju vrt što Kader potakne na ozbiljan plan. Ipak, otkriju kako na mjestu gdje je trebao biti Javuzov grob nema tijela. Curama se počinje priviđati Javuz te više ne znaju što je san, a što java.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Očajni Ranko napravi skandal i Tomo je prisiljen fizički ga iznijeti iz bolnice te ga uz pomoć Sonje sedira. Kad se probudi, Ranko uvjeri Tomu da ga pusti do Snježanina groba. Ranko onesposobi Tomu, uzme mu pištolj i provaljuje u kuću tražeći Dominika. Dominik je uhvatio Andriju sa Snježaninim mobitelom u rukama. Uništava mobitel, a uhvaćeni Andrija ga uvjerava da je na njegovoj strani. Emina je ogorčena i ne vjeruje Andriji koji tek sada želi dokazati svima, a ponajviše Gogi, da se promijenio. Goga se odlučila kandidirati za gradonačelnicu i uz pomoć Dine bavi se pripremama za kampanju. Štef je na Blaženkin nagovor pristao na razvod, no odluku mijenja kad shvati da su Dina i Blaženka u dogovoru i da ga žele iskoristiti. Dominik traži Ranka u Milanovoj kući i prijeti Sonji. S druge strane, visoki dužnosnici pritišću Dominika oko transakcije koja još nije obavljena

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Emir ispred cijele škole prezentira o Begum te namjerno povrijedi Sureju. Ona je neutješna te ne želi s nikim razgovarati. Adem posjećuje Dilaru misleći kako će se pomiriti, no samo se još više posvađaju te mu ona zalupi vratima. Erhan, Esrin brat, dolazi na Ipekin poziv u njezinu kuću. Faruk objašnjava Emiru kako nije bilo šanse za njegovo i Begumino vjenčanje te on shvati kako je napravio pogrešku. Fikret u majčinoj sobi pronađe Fevzijevo pismo upućeno Rejhan o Ademovom priznavanju. Odluči sve priznati Ademu. Sureja se suočava s Emirom govoreći mu kako ne želi biti njegova zamjenska majka, već osoba na koju će se moći osloniti.