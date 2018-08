SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Džem nije mrtav. Njegova meta osim Filiz postala je cijela obitelj Dževher (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ana Luisa se brine da Tiago ne vidi Marinu. Élio kaže da će Tiago platiti ako je on kriv za Isabelin nestanak. Pedro zahvali Jaderu na brizi o njegovu ocu. Santa i Leila ne slušaju Magnóliju. Sílvia posjeti Cira u zatvoru. Kaže mu da sve zna. On se pokuša opravdati i kaže da ju je samo htio zaštititi. Sueli i Salete su očajne zbog Gustavova nestanka. Tiao kaže Lauri da je Helô oportunistica, a da je Pedro njezina žrtva. Gustavo se vraća na crpku drogiran. Magnólia je nemirna zbog čitanja Faustove oporuke, kaže da neće napustiti kuću u kojoj živi i da će se žaliti na oporuku. Herculesu je žao majke. Gustavo pita za Salete i napadne Wesleyja. Mag zove Gigi k sebi jer ne može izaći. Elio je nezadovoljan nalazom Marininih otisaka. Kaže da želi sve ponoviti. Antonio razmišlja da kaže Leticiji za Marinu. Magnolia kaže Gigi da je izgubila svu imovinu. Gustavo se pojavi na Saleteinu mitingu. Ljudi ga pokušavaju obuzdati. Salete je u šoku.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Mukades poziva Irem kako bi joj priopćila sretnu vijest. Ima plan riješiti se Zejnep tako da joj kaže da je Fatih od nje skrivao činjenicu da joj je Merjem majka. No, Irem kaže kako je odustala od Fatiha. Bez obzira na to Mukades odluči razdvojiti Fatiha i Zejnep. Selin i Fadik unajmljuju psihologinju koja se pravi da je Selinina prijateljica. No, plan se izjalovi kad poznanik doktorice otkriva tko je ona zapravo. Zejnep se užasno razljuti na njih, no to je natjera da se suoči s ocem i tetom. U svom stilu, ne želi saslušati nikoga i govori im da ih više ne želi vidjeti.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Sud je odobrio posthumno uzimanje DNA iz Džemovog trupla koje je tražila Filiz. No, kad otvore grob tamo ne nalaze ništa. Melek izlazi iz bolnice i odluči promijeniti svoj život iz korijena, počevši od razvoda. Bajram otkriva tko je unajmio ljude da napadnu Mahira. Kerim zna da je taj čovjek povezan s Džemom, što samo učvršćuje sumnju da nije mrtav i da on stoji iza svih napada. Ipek dolazi u kafić maltretirati Huliju i njezine radnike. Preko Zejnep poručuje Huliji da se kloni Hazera. Hulija ju izbacuje iz kafića i odluči to riješiti s Hazerom. No Ipek ne odustaje pa opet dolazi u kafić. Tom prilikom se Mahir zagleda u nju. Kad stigne u njegovu tvrtku, sjeti se gdje ju je Hazer prvi put vidio i u nju se zaljubio. Hatidže pred Hulijom govori da je Bajram kriv za njezinu i Kerimovu otmicu. Ona obećaje tati Bajramu da ništa neće reći Kerimu. No on ipak odluči da je najbolje reći mu, pa to napravi osobno. Iako se nadao burnoj reakciji, Kerim priznaje da to nije bila loša ideja. Džem se konačno pojavljuje. Dolazi u Filizinu kuću i priznaje da je pridobio Nurguline ljude. Traži novac od Filiz. Uspavljuje ju i s njezinog telefona šalje Kerimu poruku da joj dovede sina, a ispod Kerimovog auta postavlja bombu. Traži da Kerim ostavi Mehmeta kako bi je mogao aktivirati. Umjesto da to traži od Kerima, Filiz onesposobi daljinski upravljač. Džem je otima kako bi uzeo sav novac od nje. Husejin se nalazi s Hazerom u kafiću da mu kaže da je prevršio svaku mjeru i da se kloni Hulije i Kerima. Kerim pak, odlučan da izgladi situaciju, Huliju odvodi da provedu vikend u novoj kući, no prekida ih vijest o bombi. Suhejla i Hatidže uzimaju auto na kojem je montirana bomba pa su uhićene pod sumnjom da su htjele podmetnuti bombu u trgovački centar.