SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Džem dolazi u konak i otkriva svima kako se on i Hulija poznaju otprije (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Vitória moli Augusta da pođe s njom na proslavu Ane Luise. Misael ulovi Cira kako izvodi sabotažu u tvornici. Tiao na rastanku ljubi Magnóliju. Mileide savjetuje Beth da ode Ciru. Ona ga zove i daje mu zadnju šansu. Tiago vodi Letíciju da vidi Fausta. Ona ga zagrli. Tiao smišlja svoju osvetu Magnóliji. Ona jamči Gigi da nije zaljubljena u Tiaa. Beth i Ciro se sastanu, on joj prizna da je u nevolji. Misael razgovara s Yarom o Ciru. Na kraju se njih dvoje posvade zbog Aline. Pedro bi htio dijete s Helôo. Salete odlazi s Augustom u favelu. Ciro dolazi ujutro u Silvijin stan i zatekne Magnóliju. Njih se dvoje posvađaju pred Silvijom. Beth izaziva Vitóriju. Gustavo i Flávia pokušavaju uvjeriti Misaela da ne pati zbog Aline. Magnólia uzima novac iz Silvijina sefa. Salete razmišlja o napuštanju kampanje zbog Gustava. On joj izjavi ljubav. Tiao lista dokumente o Magnólijinim zajmovima. Kaže da je drži u šaci. U tvornici neki strojevi prestaju raditi. Misael optuži Cira za sabotažu. Tiago ga otpušta. Pedro i Ana Luisa razgovaraju o postavljanju kamere. Pedro oduzima Silvijinu pozornost kako bi Ana Luisa postavila kameru u sobi. Ciro se vraća majčinoj kući, a Ana Luisa se skrije pod krevet.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Mukades i Fehmi žele natjerati Orhana da se rastane od Selin. Selin ih preduhitri te prva izgovori potrebne riječi što Orhana slomi. Fatih je nezadovoljan jer smrdi po ribi i bole ga noge, no dobije poziv iz tvrtke kako im je potreban na inventuri. Ujutro se vraća pospan te ga Ševket želi natjerati da ide u ribolov s njim, no Zejnep ga spasi. Mukades i Irem odluče sve doznati od Fadik ne birajući sredstva. Fehmi želi potkupiti Orhana kako bi se maknuo od Selin što nju zasmeta. Zejnep povede Fatiha u grad autobusom. On se boji vožnje, no provedu zajednički dan. Mukades odluči ispitati Fadik o Zejnepinom životu, no ona ju preduhitri te pozove Zejnep.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Na večeri Zejnep upita Huliju zašto je tajila da je nekoć radila u Džemovoj tvrtki. Na to se Hulija rasplače i ode u svoju sobu. U tom trenutku dolazi Džem. Bajram ga poziva u kuću. Džem ulazi i potvrdi da poznaje Huliju otprije. Slaže da je napustila posao jer je dobila nemoralnu ponudu od njegova oca i da je šutjela jer se toga nije htjela prisjećati. Čuvši to, Kerim odlazi k Huliji, pomiluje je po kosi i kaže da mu je žao. Hulija plače i kaže da se jako srami. Iznenada u sobu ulazi Zejnep koja kaže Huliji da ne vjeruje njezinim lažima. Sljedeće jutro Bajram kaže Huliji da može opet dobiti posao. Husejin i Atif odlaze k Filiz. Otvara im Mine i kaže da Filiz nema. Zatim dolazi Mahir i predstavi im se. Kaže da je Filiz paranoična i istodobno alkoholičarka i da je otišla u kliniku za odvikavanje. Mahir kaže Husejinu da je Filiz zatrudnjela s Kerimom i da je pobacila dijete, ali se nije nikad oporavila od toga i zato radi takve stvari. Husejin kaže Mahiru da će joj pružiti svu potrebnu potporu, ali da njegova obitelj ne smije saznati za to. Nakon što Husejin i Atif odu, Mine upita Mahira što petlja s Hulijom i je li zaljubljen u nju. Mahir to negira. Mine mu kaže da želi da ode iz stana i potraži smještaj kod prijatelja. Mahir odsjeda u nekom hotelu. Poslije zove Huliju da joj kaže da se smjestio u hotel, da je Filiz u klinici i da je Husejin došao razgovarati u njihov stan. Zove Huliju k sebi. Melek kaže Kaji da prestane gnjaviti Husejinovu obitelj i da se želi za njega udati zbog Baharine budućnosti. Poslije o tome obavještava Nilaj. Iako je protiv toga, Nilaj ne želi napustiti prijateljicu. Poslije zove Huliju kako bi je pozvala na vjenčanje. Husejin i Kerim izlaze van. Husejin prepričava Kerimu događaje i kaže mu da treba osigurati materijalnu pomoć za Filiz. Husejin ga uvjerava da će nakon toga njegov odnos s Filiz biti sporazuman. Kerima muči Džem i raspituje se je li on u vezi. Husejin mu govori da više neće viđati Džema i da se ne mora brinuti ni oko čega. Husejin predlaže Kerimu posao u rudniku u Karadereu kao i boravak u njegovoj kući. Hulija odlazi prerušena u Mahirov hotel. Mahir joj pokazuje liječnički nalaz.