SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dvoboj između Petre i Marka umalo završi poljupcem (Na granici)

NOVA TV, 09.45, TURSKA SERIJA, Kazna

Za Ali Nedžatovu vezu s Naz počinje novo razdoblje kad ona otkrije od Murata da je Ejlul njegova velika stara ljubav. Ali Nedžat je u velikom šoku kad ugleda Ejlul nakon mnogo godina. Još se više začudi kad na Ejlulinu vratu spazi ogrlicu koja je bila simbol njihove velike ljubavi. Ne može više pobjeći od njezina upornog pozivanja da se nađu.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnolia odluči oduzeti sebi život. Flavia govori Ani Luisi da je Marina Isabela i govori joj o svome sudjelovanju u prijateljičinoj predstavi. Tiao je uhićen. Ne osjeća se dobro i pada na tlo. Tiago je tužan zbog Isabele. Međusobno se optužuju. Tiago kaže da je među njima gotovo. Marina baca pištolj u more. Leticia odlazi na transplantaciju koštane srži. Helo oprašta Pedru. U međuvremenu prođe nekoliko godina. Helo, Pedro i Ricardo uživaju. Pedro i Helo slave Leticijino ozdravljenje. Ciro izlazi iz zatvora. Yara i Silvia ga čekaju. Camila se javlja Pedru i Helo. Edu i Xanaia šalju Helo i Pedru poruku iz New Yorka. Vitoria i Augusto čekaju još jedno dijete.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru od djetinjstva obožava Gulfem Sipahi, lijepu kćer iz vile. To divljenje koje njezina obitelj i Mert nimalo ne odobravaju ponovno se rasplamsa kad se Gulfem nakon mnogo godina vrati u vilu. Gulruin put, koja čini sve što je u njezinoj moći kako bi se svidjela Gulfem, presijeca se s putom Omera Hekimoglua, Gulfemine najveće ljubavi koja joj je slomila srce.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Keti dolazi Dijani u kliniku i pomaže joj s terapijom. Mihajlo saznaje neobičnu informaciju pa se obraća svom ocu za pomoć. Leu, Lazara i Zoe muči neizvjesnost oko termina održavanja operacije. Pero moli starog kolegu da prokopa malo o obitelji Crnković. Marina i Livio pripremaju iznenađenje za Leu.

NOVA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Akcija “paprika” ulazi u sljedeću fazu – Krešo, Ante i Mijo moraju prenijeti papriku u Hrvatsku, dok im Andrija drži stražu. Tomo i Alma sretnu Andriju, koji odglumi da skuplja drva, misleći da ih se uspio riješiti. No, sumnjičavi Tomo kreće u potragu po šumi s pomalo skeptičnom Almom. Petra izazove Marka na dvoboj na ledini, koji zamalo završi poljupcem. Prekine ih poziv Marku iz stanice – Tomo je dignuo čitavu policiju na noge. Marko je bijesan što ovaj donosi odluke bez njegovog blagoslova. Napada Tomu, kojeg brani Alma. Prilikom šverca, Mijo razdere ruksak i zapraši oči paprikom. Krešo uzima dva ruksaka i pokuša ih sam prenijeti, a Ante kreće s praktički slijepim i u bolovima Mijom prema kući. Anđelka traži od Nediljka da se više posveti sinovima, a Luka to iskoristi da ga opelješi na pokeru. Kad za to čuje Anđelka, ona daje blagoslov Nediljku da kazni Luku. Lidija je očajna, jer Zorka traži od nje da se uda za Juru. Mira se odlučno postavi pred Zorkom za svoju kćer, a Mirela za svoga brata – želi da Kreši da otkaz.