SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok su u tijeku pripreme za Osmanove zaruke Begum umire (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Flávia javi Isabeli da je umrla njezina teta. Letícia optužuje Pedra da je skrivio propast braka njezinih roditelja. Isabela je tužna zbog tetine smrti. Tiao prijeti kćeri da će je ubiti ako ode od kuće. Helô odustane od života s Pedrom jer se boji ostaviti kćer samu s Tiaom. Letícia kaže Tiagu da je Pedro ubojica. Elio se zaposli u poglavarstvu. Isabela odbija Tiagovu novčanu pomoć. Tiao se želi pomiriti sa ženom. Antônio ruča s ocem i njegovom obitelji. David mu pokaže sliku cure koja je izašla iz Tiaovog stana. Pedro i Antônio prepoznaju Camilu. Salete prijeti da će prijaviti kćer policiji ako joj kći ne kaže u kakvoj je vezi s kriminalcem koji je podmetnuo požar na crpki. Helô odlazi Isabeli i otkrije da djevojka živi u neimaštini. Élio ukrade Ani Lu poljubac. Helô razgovara s Flávijom i Zelitom o Isabelinim problemima. Luciane razgovara s Pedrom o Maginoj pomoći Ciru. Tiao potiče kćer da se bori za Tiaga. Helô kaže Yari da je Letícia Pedrova kći.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Javuz odlučuje sve priznati Serkanu što Nazan bezuspješno pokuša spriječiti. Ljuta je te se brine oko Serkanove reakcije, no on dobro primi nove vijesti. Cure dolaze kod Songul i Guneja obavijestiti Songul o novim događajima u njihovim životima, no Gunej je ljut jer se Songul nije sjetila njihove godišnjice braka. Kader priznaje curama svoje osjećaje što njih razveseli. Defne se istrese na Javuza što Serkana potakne na veliko priznanje. Kader dobiva obavijest o prodaji kuće te biva iznenađena. Neriman odluči napraviti požarnu vježbu, no ozlijedi se.

NOVA TV, 20.20, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Vlado je uvjeren da ga je Emina prevarila. Ona mu, uz Jasninu pomoć, pokušava objasniti zašto se našla s Dominikom te na koncu traži njegovu pomoć. Vlado je u dilemi, no ipak joj pristane pomoći. Emina na prevaru nagovori Dominika da se riješi tjelohranitelja, a Vlado se krišom ušulja u kuću. Emina odvuče Dominika u sobu, dok Vlado fotografira dokumente o Asjinom slučaju. Emina udari Dominika i bježi s Vladom. Nakon što pokuša emotivno uvjeriti Snježanu da mu pomogne oko Dominika, Ranku ne preostaje drugo već da ju ucijeni snimkom Asjinog ubojstva. Snježana je duboko razočarana i povrijeđena Rankovim činom. Tomo shvaća da je Dominik preuzeo policiju u Vrhovcu, dok Sonja suočava Snježanu s njenim lažima. Profesor predloži Editi da organiziraju obiteljsku večeru na koju će pozvati svoje sinove, Ranka i Andriju.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Osman je zabrinut zbog vijesti koje mu Sureja prenese. Esra dolazi kod šefice te joj se ona povjerava kako ne voli Ipek jer je sebična što Esru ugodno iznenadi. Fikret se pokušava sakriti, no Esra ga primijeti na parkiralištu te mu priznaje svoje osjećaje. U Garipovoj kući se sprema prošnja što veseli Siren koja se ne može suzdržati od zlobnih komentara. Begum odluči snimiti video za Emira te se onesvijesti. Emir ju pronađe. Dilara posjećuje Senem s koferom te odluči ostati kod nje neko vrijeme. Fikret se sukobi s Ipek radi Esre te pred svima nastane skandal. Begum umire.