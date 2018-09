SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se zbližava s Naz, Ali Nedžat nije svjestan onoga što mu stari prijatelj sprema (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Aline prijeti Magnoliji pred Tiaom. Augusto upozna Salete sa svojim prijateljem Leom. Silvia poželi sinu svu sreću na novome poslu. Ciro počinje raditi kao vozač. Salete očijuka s Leonardom. Tiao nagovori Aline da ne prijavi Magnoliju. Aline glumi žrtvu, a to ražesti Magnoliju. Aline joj prijeti pred Tiaom. Yara podupire Cira. Augusto i Salete ulaze u Cirov auto kako bi se vratili u Sao Dimas. Augusto želi odustati od vožnje, ali Ciro ih moli da mu pomognu. Inspektor ispituje Aline. Ciro zahvali Augustu i Salete jer su dopustili da ih on vozi. Vitoria se svađa s Augustom jer se nije javljao na njezine pozive. Tiago sanja Marinu i uznemiri se. Tiago odluči otputovati, a Leticiji je to čudno. Vitoria pokušava umiriti svoj strah da će je Augusto ostaviti. Edu govori Marini da Tiago odlazi na put. Marina traži slobodan tjedan kako bi hitno otputovala. Helo predlaže da se s Pedrom nađe u Riju, ali odustane od toga kada sazna Pedrov plan s Laurom i Estelinhom. Laura optuži Helo da ga emocionalno ucjenjuje. Tiago odlazi u Curitibu i nazove Leticiju da je stigao u hotel. Marina se pojavi u njegovoj hotelskoj sobi. On je izbaci. Tiago pokušava naći Isabelinu tetovažu na Marininu tijelu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih se upoznaje s gospođicom Naglom Turkan i svojim obavezama na novom poslu. No, nije ni zaštitarski posao lagan kako se činio na prvu. Gospođica Turkan je razmažena, a otac ju u tome podržava. Fatih se teško nosi s time. Orhan želi pripremiti iznenađenje za Selin te moli Fadik za pomoć. Zejnep odlučuje iznenaditi Fatiha te mu dolazi na posao. Međutim, saznaje kako je dobio otkaz već prvi dan i to ju čini vrlo ljutom. Gospođica Turkan je prevarila Fatiha i pobjegla. Tražeći ju, susreće Zejnep i primoran je sve joj priznati i tražiti ju za pomoć da skupa pronađu gospođicu Turkan. Orhan je uspio pripremiti iznenađenje za Selin. Dok joj je uručivao prsten pitao ju je želi li provesti život s njime, no njen odgovor ga je iznenadio.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžat ne može ostaviti Naz samu u teškim danima. Njih dvoje su sve bliskiji. S druge strane, pojavljuje se njegov stari prijatelj Murat koji mu nudi partnerstvo na projektu domaćeg automobila, a u pozadini ima sasvim drukčije planove. Umut je bijesan zbog svojih životnih pogrešaka i traži rješenje. Kan doživljava problem s djedom Tarikom zbog svoje dječje zaigranosti koju ovaj zbog svoje strogoće ne može shvatiti. U međuvremenu, u vilu dolaze njegovi baka Hadžer i djed Hasan kojima se jako razveseli. Ipak, postoje neki znaci da će se Tarikovo ponašanje možda i promijeniti.