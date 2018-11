SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se zbližava s dr. Mišetićem Leu počnu uznemiravati prava Crnog kao Zoeinog oca (Pogrešan čovjek)

NOVA TV, 10.55, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžat se sve više zbližava s Ejlul, svojom starom ljubavi. Ali Nedžat saopćava Fejzi da je Didem pravi razlog Muratova neprijateljstva prema njemu. Međutim, Fejza vidi samo Murata.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo doručkuje u baru u kojem je nekada davno znao doručkovati. Helena to ispriča Mariji Marti. Joao Lucas provocira majku. Jose Alfredo ugleda Cristinu pred tvrtkom i ne zna što ona želi od njega. Počnu se raspravljati. Cora govori Cristini da ode ocu. Orville je u istom zatvoru u kojem je Elivaldo. Tuane odlazi Cristini i razgovara s njom o Victorovom skrbništvu. Cora naljuti Cristinu. Maria Clara pokaže ocu novu kolekciju nakita. Cijela obitelj se okupi s odvjetnikom Merivalom kako bi otvorili dućan u Lisabonu, ali i kako bi dogovorili poseban budžet za vjenčanje Marije Clare. Claudio odlazi Teu i pokušava novcem riješiti problem s njime. Zbog straha da se ne pročuje za njegovu vezu s Leonardom, on odluči prekinuti njihovu vezu. Cristina ponovno odlazi u tvrtku Josea Alfreda tvrtku. On je ugleda i plane na nju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Problem s paparazzima nije lako prebroditi kao što Omer misli, pa se sljedeći dan Gulru i Omer nađu kako krase žute stranice. Novinska vijest u pomoćnoj kućici i objema vilama odjekne kao bomba. Prava je bomba eksplodirala kad je Mert ugledao novine. Mert poludi nakon onoga što pročita i, dok njegova razorna reakcija slama Gulru ovaj uzima Omera za metu. Situacija eskalira kad Gulruin otac pročita vijest o svojoj kćeri u novinama, a njegova reakcija slomit će Gulru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Dr. Mišetić poziva Leu da s njim ode na kongres u Splitu kako bi imali priliku zbližiti se i biti sami. Crni odlazi u Beograd kod svoje obitelji, gdje ga Mihajlo odmah zaskoči s ponudom za poslovnu suradnju. Romantični trenutak između Mitra i Milene biti će prekinut šokantnom viješću, a Lea će se uznemiriti kad počne razmišljati o očinskim pravima koja pripadaju Crnom nakon što je potpisao očinstvo za Zoe.

NOVA TV, 21.30, DRASKA SERIJA, Na granici

Vesele od šampanjca, cure na djevojačkoj plešu sve do nestanka struje. Pripita Ivana odlazi k Boži i gotovo mu izjavljuje ljubav. Dok joj brižan Božo kuha čaj, ona zaspi na fotelji, a Petra dolazi po nju na Božin poziv. Nakon početnog razočaranja, dečki su oduševljeni striperom Vanjom, koji ih podučava pokrete. Prilikom poduke, on udari nogom u glavu Juru, kojeg Marko vodi na hitnu. Juri namjeste nos, no Lidija je očajna jer će izgledati grozno na vjenčanju. Tomo zatiče Juru kako pod narkozom bunca nešto o švercu te ga nagovara da ga pozove na vjenčanje. Zorka ludi – dovest će joj policajca ravno u srce akcije. Uz to, Petra na vjenčanje poziva i Marka. Nakon zabave s Mirom i Zorkom, Stana odluči izvesti diverziju na granici – ona objesi gaće umjesto zastave EU. Mate i Tadija su ljuti, a Tadija se i ozlijedi pokušavajući ih skinuti. Petra vraća zastavu, no ljuti Tadija se kune da će ih od sada pretraživati na granici. Skorupovići od Štiglića naručuju školjke za vjenčanje, jer Lidija želi plodove mora.