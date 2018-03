SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Sureja oprašta od učenika u školu dolaze Emir, a zatim i Faruk (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Porfiriju da je Antonio uhićen zbog optužbe za trgovinu drogom. Porfirio odvrati da Antonio nikada ne bi to činio. Margarita ga zamoli da joj pomogne da ga izbavi. Ramón kaže da je Antonio nevin, a Julio odgovori da je nevin, ali glup. Osvaldo, Chava i Rulo odluče pobjeći prije nego što ih policija uhvati. Dalia kaže Valenteu da Rulo nikada nije došao po nju, da je otišla k njemu, a susjed joj je rekao da je Rulo s kovčezima otputovao s prijateljima. Policajac kaže Juliju da je njegov sin Osvaldo jedan od sumnjivaca za trgovinu drogom, te da je nestao. Žele pretražiti njegovu sobu, ali Julio brani sina i kaže da Osvaldo može biti svakakav, ali da nije diler. Policajac odgovori da su sigurni da je pobjegao zajedno s Rulom i Chavom. Pokaže mu paket droge koji su našli među Osvaldovom odjećom. Kaže mu da je to dokaz da je umiješan u trgovinu drogom. Julio kaže Juani da ne može vjerovati da je njegov sin diler. Porfirio kaže dr. Puelu da ima hitnog posla i da neće moći doći na pregled. Doktor mu kaže da bi trebao misliti na svoje zdravlje. Porfirio kaže Antoniju da su mu bankovni računi blokirani dok je istraga o porijeklu novca u tijeku.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre i Hedoš rade tortu za Kader, no ona im pojede svu čokoladu. Guneja nezadovoljna stranka pričeka poslije posla te upadaju u tučnjavu. Gunej završi u pritvoru, a Songul dolazi po njega. Radi cjelokupne situacije Gunej dobiva otkaz na poslu. Neriman je sretna jer se Kader vratila, no svejedno joj uruči ukor. Gunej na ispitu zaspi te ostvari nula bodova. Defne posjeti Meral i upozna Eždera koji joj se svidi. Nazan govori Defne o Serkanu što Ežder čuje i jedva čeka prenijeti Meral vijesti. Meral govori Songul što je čula te njih dvije odluče saznati od Defne istinu. Organiziraju zabavu u pidžamama. Feride dobiva račun za akademiju koju ne pohađa te se raznježi kad shvati tko je platio njezinom karticom. Ipak, shvati kako ju osoba iskorištava.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Usprkos svoj glumi, Tomo i Helena ipak ne uspiju uvjeriti socijalnu radnicu u njihovu idilu te shvaćaju kako će se morati više potruditi. Helena govori Tomi da više ne smije viđati Sonju. Edita upozori Sonju kako mora tražiti razvod od Ranka zbog svog nerođenog djeteta. Sonja odlazi kod Ranka, no on joj ne želi dati razvod. Na kraju, Sonja se nalazi s Tomom koji joj teška srca govori kako se više ne smiju viđati. Edita i Profesor se mire i dogovore da će probno otići živjeti nekoliko dana u njegovu garsonijeru. Edita ne spominje Tomi selidbu iz vile, a Tomo laže razočaranoj Editi da su on i Helena sada zajedno. Goga organizira plesnjak u kafiću, kojem se Štef raduje, misleći da još ima šanse kod Dine. Vera pred Sonjom u groznici bunca o djetetu, ali ne odaje svoju tajnu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Rejhan i Dilara se sukobe. Sureja se oprašta s učenicima. Posjećuje ju Džan koji joj govori o svojim poslovnim planovima. Dilara i Sureja se opraštaju, a u taj tren dolazi Emir koji je pobjegao od kuće. Sureja zove Faruka te mu govori da dođe sam po Emira. Emir je povrijeđen i ljut jer mu Faruk nije rekao kako mu je otac. Ona ga smiruje govoreći mu da mu mora oprostiti. Kijmet i Esma razgovaraju o Rejhan. Esma je odlučna osramotiti ju kako ne bi kročila u njen konak. Uvjetuje Kijmet kako mora otići kod Rejhan i doznati što više loših stvari kako bi ih Esma iskoristila. Faruk dolazi po Emira te mu objašnjava kako se osjećao kad je saznao da mu je sin. Sureju ražaloste riječi koje čuje te se osjeti viškom. Vrati Faruku ček i govori mu što je htjela zapravo postići. Faruka povrijedi Surejina vijest da se vraća u Istanbul. Akif nehotice pokaže Faruku snimku s vjenčanja. Njih dvoje zaključe kako Adem nije Džanov suradnik. Esma čuje razgovor posluge o Surejinom nastupu. Garip dolazi na večeru.