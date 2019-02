SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Mehmet teško nosi s gubitkom sestre Lejla saznaje da ju je Kemal varao (Ukradeni život)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo je zabrinut jer bi trebao odlučiti hoće li napraviti DNK pretragu. Jairo traži svoju iduću žrtvu i pokuša opljačkati Coru koja noću šeće ulicom. Lorraine gleda Xanu i Nanau kako skupa spavaju. Jairo pokušava hipnotizirati Coru, ali ona se odupire njegovim trikovima i pobjegne. Elivaldo i Cristina razgovaraju o Corinim noćnim šetnjama. Maurilio čuje Danielleinu snimku. Elivaldo moli Cristinu da razmisli što će učiniti ako DNK nalaz bude pozitivan. U neformalnom razgovoru Xanu i Juliane brane Cristinin stav. Joao Lucas pita Du što da učine u vezi s njezinom trudnoćom. Jose Pedro i Maria Clara razgovaraju. Amanda iskoristi ranjivost Josea Pedra i pokuša mu prići, ali on je odbije. Isis zamjeri Joau Lucasu kada sazna da je Du trudna s njime. Robertao odluči naći posao. Teo kaže Carmem da će se sam braniti na sudu. Zatvorenici planiraju bijeg iz zatvora. Salvadora vode sa sobom da im bude pokusni kunić.

NOVA TV, 15.15, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulruina obitelj gleda kako njihov san o vili propada dok Džihan čini posljednje korake za razvod. Iako ga Gulfem uvjerava da čini ono što je najbolje za sve, on se emocionalno raspada. Nakon Džihanovog pristanka na razvod, Gulru u sudnici šokira sve prisutne odbijanjem rastave. Kada ih Omer vidi kako izlaze iz sudnice držeći se za ruke, ne može vjerovati svojim očima. Gulfem je jednako uzrujana nakon što joj Gulru dokaže da neće tako lako odustati od pobjede. Baš kad je na trenutak pomislila da se sve vratilo na staro, neočekivani korak koji poduzima Omer, šokirat će Gulru.

RTL TV, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Biba je neugodno iznenađena kad joj Lea otkrije kada se udaje. David ostaje bez kuma pa mora nabrzinu pronaći zamjenu. Crni se i dalje teško nosi s neočekivanom viješću o Leinoj udaji, a Marina i Teo dogovaraju spoj. Nastasja kori Savu, ali mu daje i savjet, a Nevenka se zaprepasti neredom koji je dočeka u lovačkoj kući.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Guneš i Adem lijepo se provode na zajedničkoj večeri, a nakon večere Guneš shvati da se između njih rodila strast kojoj ni Adem ne može odoljeti. Adem na završetku večeri napravi potez koji će i nju iznenaditi. Na obiteljskoj večeri, Esma govori važnu lekciju o istini i lažima, a Fikretu i Faruku se čini da zapravo govori o sebi i svojim postupcima. Okan i Ipek sreću se na zabavi, a on joj nudi poslovnu ponudu. Ipek mu govori da nema iskustva s poslovima, ali on joj poručuje da to nije važno sve dok vjeruje u sebe. U međuvremenu, Faruk propitkuje Esmu o tome kako su se ona i njegov otac upoznali, nadajući se da će to dovesti do nekih odgovora. No Esma sluti da postoji nešto neobično u tim pitanjima i odlazi kod Ulfet.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Policija u šumi uhiti Miju, a u stanici se utvrdi kako je samo brao ljekovite trave. Isodobno, na granici Tomo zaustavi Nediljka, Andriju i Krešu u autu na kojemu je prikolica s lijesom. Tomo umalo otvori lijes, kada Tadija kolabira. Ekipa ukrcava Tadiju u auto i juri u Hrvatsku, prema bolnici. No, Kreši i Nediljku putem se otkači prikolica s lijesom i roba završi u jarku. Iako Petra šalje Ivanu po svoje ključeve, Marko se svejedno pojavi kod Skorupovića, gdje ponovno frcaju iskre između njih dvoje. To primijeti Ivana i opomene Petru, koja joj prizna za poljubac. Anđelka, Jure i Lidija odlaze kod Bože, gdje uplaćuju mise za mrtvu Zorku, koju je Jure vidio. Zorka riješava stvar – Stana priznaje da je ona u Zorkinoj odjeći u to vrijeme išla kod popa i da je ona ta koju je Jure vidio.

NOVA TV, 22.15, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Ozlem neko vrijeme nije čula ništa od Mehmeta pa je u panici. Napokon dobiva vijesti, no one nisu dobre. Mehmetova majka je dobro, ali isto se ne može reći za njegovu sestru. Mehmet je očajan zbog ogromnog gubitka i jedino o čemu razmišlja je osveta. Lejla čita Keremov dnevnik i otkriva da ju je Kemal varao. Zgrožena istinom koju je upravo otkrila, Lejla tjera Kemala iz njihovog doma. Zanima je samo tko je žena s kojom ju je prevario, a Kemal slaže da je to netko koga Lejla ne poznaje. Tajna koju skriva Ozlem šokantna je, a polako se otrkiva i njezina misteriozna povezanost s Falkom.