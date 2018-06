SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Kerim i Hulija zbližavaju Zejnep i Husejin sve su udaljeniji (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro govori Ani Luisi da su Mag i Ciro ljubavnici. Ciro govori Silviji o svojim bračnim problemima. Gigi govori Mag da Tiao neće odustati od osvete. Sueli kaže Pedru da je Ciro došao u tvornicu. Pedro i Ana Luisa ulaze u Silvijin stan kako bi proveli svoj plan. Helô ispituje Yaru o Cirovoj majci. Flávia tješi Misaela u vezi s Aline. Silvia pozove Anu Luisu da joj čita. Mag kaže Ciru da je spavala s Tiaom. Tiao smišlja plan protiv nje. Ana Luisa pregledava Silvijinu sobu i traži gdje će postaviti kameru. Zuza se ispriča Faustu. On otkrije da je Mag sudjelovala u Estelinoj smrti. Salete se sjeća motoristove tetovaže. Ciro se pokušava pomiriti s Beth, ali ona kaže da mu više ne vjeruje. Ruty se žali Antôniju jer je Gigi nije prihvatila. Gigi moli Olava pomoć kako bi prekinula sinovu vezu. Tiao odlazi u lončarnicu i smišlja okrutnu osvetu Magnóliji. Salete kaže da bi mogla Fláviju odvesti biološkoj majci, ali ona to ne želi. Ana Luisa i Pedro razgovaraju s Faustom o Cirovoj vezi s Mag. Camila i Vitória žele da se Ana Luisa vrati Eliju. Ana Luisa mu se ispriča. Jader moli Mileide da napravi večeru. Ruty Raquel se žali jer mora masirati Magnóliju. Tiao odlazi u wellness i iznenadi je.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep ne želi spavati u istom krevetu s Fatihom unatoč njegovim nagovaranjima. Ipak, ujutro se nađe u njegovom zagrljaju te se naljuti na njega misleći kako je on kriv za to. Ševket želi da Fatih pođe s njim u ribolov te ga Jadigar spremi. Selin dovede Orhana na doručak što razljuti Fehmija i Mukades. Gulsum im se suprotstavi te želi da Orhan jede za istim stolom kao i oni. Fatih se muči dok ga Kamil i Dževat nadgledaju. Orhan želi pomoći Ševketu, no on mu to ne dopušta pa ga Fatih baci u more. Jadigarine prijateljice se okupe na čaju te ispituju Zejnep o Americi. Mukades posjeti Zejnep te ju ona odvede među prijateljice gdje izgubi živce. Zejnepina najbolja prijateljica Fadik odluči doći u posjet te iznenadi Zejnep. Umalo ispriča Mukades o Zejnepinu bivšem dečku. Mukades i Irem su odlučne ispitati Fadik o svemu.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Melek primijeti nož u Kajinoj ruci. Kad shvati da razgovaraju o Bahar, smjesta preusmjeri Kajinu pozornost. Oduzima mu nož. Hulija ispituje Melek zašto je otela Bahar. Melek se izvlači. Kerim ne uspijeva uspavati Mehmeta pa zove Huliju da mu pjeva uspavanku. Hulija uspijeva uspavati Mehmeta uspavankom. Husejin dovodi Zejnep iz bolnice. Bade obavještava Bajrama da će se njezina majka vjenčati i da želi da Bade živi s njom. Suhejla je protiv Badina odlaska. Kad se Mine i Filiz probude, nalaze kuću u neredu i shvate da su opljačkane. Mahir se budi kao da se ništa nije dogodilo, počne paničariti i kaže da će sve prijaviti policiji. Filiz ne dopušta da se pljačka prijavi policiji zbog straha da će se doznati odakle dolazi taj veliki novac. Hulija nastavlja ispitivati Melek o Bahar i Nilaj. Bajram dopušta Mehtepino i Gunduzovo vjenčanje i šalje ih u Ušak. Ondje nalazi Gunduzu posao. Kaže im da Bade ne ide s njima zato što je Suhejla ne želi pustiti. Husejin se ne odvaja od Zejnep koja se mora odmarati. Zejnep započinje razgovor o Melek. Husejin joj kaže da će glumiti sretan brak dok Bajram ne umre kako Mufit ne bi imao koristi od svoje ucjene. Zejnep se uvrijedi. Kerim i Hulija odlaze na zajedničku večeru. Kerim joj kaže da je Mufit u bolnici zaprijetio Husejinu. Objašnjava joj da je Bajram izabrao živote svojih sinova. Kad to čuje Hulija, predloži Kerimu rastavu braka, a Kerim je još jedanput poljubi. Hulija izazove svađu nakon tog poljupca. Filiz dolazi ispred rezidencije. Sjeda, pije piće i promatra je. Vidi je Atif i reagira prije nego što je Bajram primijeti. Melek prepriča Nilaj što se dogodilo i kaže da ima ideju kako sve to riješiti. Zejnep dolazi u Kerimovu i Hulijinu sobu. Napadne ih pod izlikom da joj nisu došli poželjeti brz oporavak. Zejnep podbada Huliju rabeći Kerima kao izliku i kaže da se on nije htio oženiti njome. Kerim pred Zejnep brani Huliju i kaže da je voli. Mahir se ujutro nalazi s Hulijom i donosi joj novac i zlato koji je ukrao Filiz i Mine. Kaže joj i da je Filiz sve rekla Atifu. Ima plan po kojem će prokazati Filiz kao lažljivicu tako da dobiju liječnički nalaz koji tvrdi da je shizofrenična. Kerim odvodi Mehmeta u park. U tom se trenutku susretne s Filiz. Filiz želi dodirnuti Mehmeta, ali joj Kerim ne dopušta.