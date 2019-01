SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Faruk nastoji iskupiti Sureji Ulfet im donosi loše vijesti (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Josue ne dopušta da Jose Alfredo prekine razgovor Marije Clare i Enrica. Tea kopka zašto je vjenčanje otkazano. Fernando se žali jer mu Cora ne pomaže da ponovno osvoji Cristinu. Maria Clara odluči da se neće udati za Enrica. Magnolira se žali jer je Maria Isis i Robertao ne slušaju. Enrico odluči otputovati. Svi su ganuti govorom Marije Clare. Beatriz se zabrine kada Claudio kaže da ide potražiti Enrica. Manoel tješi Du. Ona plače kad se prisjeti Joaa Lucasa. Danielle ugeda Amandu kako razgovara sa Joseom Pedrom i naljuti se. Maurilio želi provesti noć s Marijom Martom. Jose Alfredo pleše s Cristinom, razgovaraju o prošlosti. Antonio kaže Vicenteu da se gostima svidjelo jelo koje je pripremio i da traže još. Beatriz se ispriča Mariji Marti. Claudio se susretne s Enricom u hotelu i nazove ga kukavicom jer je napustio zemlju.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Nakon Mesudine pljuske, rat se u vili zahuktava teškim udarcima koji dolaze sa svih strana. Gulfem poludi kada sazna da Gulru i Džihan spavaju u sobi njihovih roditelja, ali njezina reakcija izazvala je nešto što ni sama nije očekivala. Džihan i Gulru objavljuju Gulfem da će organizirati proslavu za svoju svadbu, a u isto vrijeme otpuštaju Halide. Međutim, Gulfem spasi Halide od otkaza. Halide sve te događaje shvati vrlo osobno i odluči se osvetiti Mesude. Omer je uvjeren da Gulru nešto krije od njega u vezi s onom incidentnom noći, a Džihana muči činjenica da nikako ne može dobiti Gulruinu privrženost.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Nakon novih spoznaja o svom suprugu Biba više ne želi biti pod istim krovom s njim pa odlazi od kuće, a očajni Pero pokušava doznati od Lee gdje je nestala njegova voljena supruga. Ven potom čuje vijest koja ga duboko uznemiri, a Mihajlo ima posjet iz Ureda za organizirani kriminal. Milorad odluči poduzeti prvi korak i jasno Mileni dati do znanja kako mu se sviđa, a Klara mora nešto važno reći Zlatku. Dijana se s djecom vraća kući, a Crni napravi nešto zbog čega će još dugo imati grižnju savjesti. Mihajlo je u još većim problemima nego što je mislio, a Sava otkriva njegov tajni plan. Pero odluči stvari preuzeti u svoje ruke pa šalje materijale državnom odvjetništvu dok Milena priprema oproštajnu večeru za Milorada.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret se pokušava opravdati Faruku tvrdeći kako nije znao da će ga dovesti u nevolju. Farukov odgovor izazvao je suze kajanja koje su potekle niz Fikretovo lice. S druge strane, Faruk duguje ispriku Sureji i nastoji se iskupiti za to što sav bijes iskaljuje na njoj. Ipak, zamoli je da još neko vrijeme ne izlazi iz kuće, a to Sureju ostavlja nezadovoljnom. Napetosti u kući još uvijek se osjećaju, a Faruk za doručkom svima poručuje da ubuduće ništa ne rade na svoju ruku. Ulfet donosi lošu vijest. Prodaja zemiljšta koju je obitelj iščekivala otkazana je jer je tvrtka koja ga želi kupiti navodno na crnoj listi. Esma i Fikret uvjereni su da je Ulfet lažljivica dok Sureja pak misli da govori istinu. Osman sumnja u Dilarinu tajnu i počne istraživati svoje dvojbe. Adem za to vrijeme potpisuje papire za rastavu, ali u sebi očajava zbog svoje gorke sudbine.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Petra odlazi kod Štiglića, gdje joj Domagoj prezentira svoj plan o dentalnom turizmu. Sve umalo upropasti Ante, kojeg su Mijo i Domagoj uspavali čajem. Ante pada u nesvijest i završi u bolnici zbog infekcije koju je dobio od posjekotine starog bodeža. Boris i Marko sa zadovoljstvom obavještavaju Zorku da su joj dani u njegovoj sobi odbrojani – dobila je novi identitet i uskoro odlazi iz Lokvice. Zorka je u panici. Petra je odlučila da svi imaju pravo glasa u odluci u koji će legalan biznis krenuti. Dok su žene uvjerene u uspjeh svog projekta, Andrija, Mijo i Nediljko se i dalje prepiru čiji je projekt najbolji. Mirelu uvrijedi Domagojev podcjenjivački stav, no Domagoj ju obrlati primamljivom poslovnom ponudom – postat će tajnica u njegovoj stomatološkoj klinici.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet prespava kod Ozlem kako bi se pobrinuo da je Ozlem na sigurnom. A onda se dogodi očekivano. Ozlem sruši zidove i povjeri Mehmetu svoje osjećaje. Više se ne mogu odupirati osjećajima. Mehmet je vrlo sretan što u neočekivani trenutak saznaje da je njegova ljubav uzvraćena. Falko im je za petama. On također žarko želi osvetu. Mehmet ne može naći mobitel kad se priprema krenuti na posao. Nekako ga je uspio izgubiti. Par ispunjen ljubavlju i srećom to nimalo ne zabrinjava. Kerem se pita je li mu majka dobro i želi da je Hasan nazove. Kad Kerem počne govoriti stvari o smrti svog ujaka i Defne, nehotice privuče Hasanovu pozornost. Hasan je nagovoren da nazove Lejlu pa joj daje informacije o Keremovu zdravlju. Kaže joj da bude oprezna s Muratom jer je Kerem vidio nešto o njemu.