SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok se Ali Nedžat i Naz sve više zbližavaju Umut sprema osvetu (Kazna)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago traži Isabelinu tetovažu na Marininom tijelu i vidi mrlju od laserskog uklanjanja tetovaže. Optuži Marinu da je Isabela i izbaci je iz sobe. Augusto potiče Salete da bude s Leom. Antonio i Ruty se ljube na crpki. Jessica ih upozori. Ruty se posvađa sa Jessicom i njih se dvije potuku. Antonio i Wesley pokušavaju ih razdvojiti. Jessica želi da Antonio otjera Ruty, a Ruty želi da on da otkaz. Leo nazove Salete i pozove je na večeru. Tiago nazove Leticiju i kaže joj da mu nedostaje. Luciane pozove Robinsona u hotel. On dolazi, ali se uplaši kada ondje ugleda Venturinija. Tiao kaže Leticiji zašto nije prijavio Magnoliju. Helo dozna da je trudna. Ta je vijest veoma razveseli. Nazove Pedra, ali ne kaže mu novost. Leo pokuša poljubiti Salete, ali ona okrene obraz. Jessica podupire majčinu vezu s Leom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Bijesna Merjem odlazi kod Ertana. U potrazi za gospođicom Turkan Zejnep i Fatih doživljavaju brojne komične situacije. Orhan je ljut zbog neuspjeha. Dok Fatih i Zejnep s jedne strane pokušavaju pronaći Turkan, s druge izbjegavaju Hajdara. Dok se boje onoga što će im Hajdar učiniti ako ih uhvati prije nego što pronađu Turkan, nađu se oči u oči s njim.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dok se uzvanici prepiru s načelnikom, policija pretražuje kuću, ali ne nalazi ništa, jer je Nediljko već nehotice vratio duhan u Bosnu. Unutar cijele gungule, Petra gurne načelnika Tomu u trenutku kada on pokušava uhapsiti babu Zorku te biva privedena zbog napada na službenu osobu. Marko je zbunjen – odjednom treba privesti djevojku s kojom se danas izvrsno zabavljao i koja mu se svidjela, a s njom i bakicu za koju ga Tomo uvjerava da je šefica udruženog zločinačkog poduhvata. U postaji, Marko ispituje Petru, a Tomo Zorku. I dok se Markovo ispitivanje Petre zapravo pretvara u druženje njih dvoje, Tomo s druge strane pokušava lomiti Zorku. No, Zorka je tvrd orah i ubrzo ju mora pustiti jer nema nikakvih dokaza protiv nje. Tomo se prebacuje na maltretiranje Petre, a Zorka odlazi na sastanak s Borisom, agentom tajne službe. S obzirom da Zorka ima kodeks – nema šverca ljudi, droge i oružje, a ujedno i čuva svoje ilegalne prijelaze od konkurencije, tajna služba u njoj ima idealnog suradnika i pruža joj svojevrsnu zaštitu. Tajna služba time dobija granicu zaštićenu od šverca ljudi, oružja i droge, a Zorka to da može izvući najbliže suradnike iz kriznih situacija. Zahvaljujući tome, Petra uskoro biva puštena. No, pojavio se drugi problem.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Kazna

Naz i Umut staju pred suca zbog rastave braka. Umut i Gendžo podmeću požar da se osvete Aliju Nedžatu. Njihova budućnost ovisi o Ali Nedžatovoj savjesti. Zbližavanje Naz i Alija Nedžata odvija se sve brže. Ali Nedžat je Ajhanu pripremio veliku rođendansku proslavu kod sebe. Nije svjestan opasnosti oko sebe.