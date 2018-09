SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok radi testiranja pokušava ukrasti Tomin tupe Marko u kući naleti na Luku (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiago ne vjeruje Marininoj priči zašto oplakuje Elija. Yara i Ciro pomažu Aline. Vanessa govori Pedru i Olavu o Valdiru. Antonio pati zbog Leticije. Estelinhi nedostaje baka. Luciane kaže Lauri da se uzalud trudi oko Pedra. Vanessa odluči dati otkaz. Magnolia slavi Tiaov pritvor. Ruty moli Brunu da osvoji Jessicu kako bi joj se vratio Antonio. Zuza je tužna zbog Eliove smrti. Misael ne želi da se Aline vrati kući. Laura nudi pomoć Pedru, ali on joj ne da da sudjeluje u njegovu životu. Ona prijeti da će otići. Tiago je uvjeren da je Marina zapravo Isabela. Luciane nagovori Anu Luisu da otvori Eliov laptop. Ciro se zarekne da će osvetiti Beth. Vitoria moli Gigi popis uzvanika na Venturinijevu zabavu. Tiago posjeti Leticiju u bolnici, a Antonio ga izbaci. Antonio joj nosi cvijeće. Luciane nalazi Carmemino pismo i sliku na kojoj su Ciro i Magnolia zajedno. Ana Luisa i Pedro gledaju video kako je Elio ubijen.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep ne može podnijeti veliku čežnju za Fatihom pa se potajice uvuče u vilu Šekerdžizade gdje je uhvati Mukades. Fatih i Zejnep odglume kako se njihova svađa zahuktava i za dlaku se izvuku od toga da ih Šekerdžizadei pročitaju.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Usprkos sabotaži Andrije, Kreše i Nediljka, Marko iz inata ostaje u natjecanju. U zadnjem krugu testiranja Marko mora ukrasti Tomin tupe. Prvo odbija, ali na kraju mu je motivacija Petra te on odlazi k Tomi na večeru, kako bi se domogao tupea. Istodobno, u Tominu kuću, ne svojom voljom, krišom dolazi i Luka. I dok Marko pokušava napiti Tomu, Lukina akcija završi u ormaru iz kojeg kriomice prisustvuje svlačenju Tomine žene Gabrijele. Krešo poziva Petru u lokal, a zatim isprovocira Antu da kaže što je pričao okolo o sebi i Petri. Petra poludi i nasrće na Antu. Nediljko se iznenadi kad čuje od Mije da je Petra poželjna udavača, jer će joj baba Zorka ostaviti biznis. Mijo se hvali da su njegov Ante i Petra bliski i da bi moglo doći do preraspodjele odnosa u biznisu. Iznervirani Nediljko ‘podvodi’ jadnoga Juru i naređuje mu da zavodi Petru. Lidija se želi naći s Jurom, no on ju odbija jer su Penave u akciji sređivanja računa dućana.