SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok Marko odlučuje pomoći Zorki Željka sprema zasjedu (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

José Alfredo se naljuti na Mariju Isis nakon što mu ona prizna da su Magnolia i Severo njezini roditelji. Maria Isis ga moli da joj oprosti. Carmem govori Teu da je Orville ostavio Juliane radi nje. Joao Lucas ugleda Josea Pedra kako gleda Amandinu sliku. Cora kaže Elivaldu da je Cristina spiskala sav novac koji je dobila od Marije Marte. Jose Alfredo se hladno oprašta od Marije Isis. Elivaldo moli Cristinu da potraži Josea Alfreda. Teo objavi na blogu vijest o rastavi Juliane i Orvillea. Xana se uplaši kada ugleda koliko je novinara pred pansionom. Joao Lucas odlazi Mariji Isis. Poljubi je, a ona ga izbaci iz stana. Cora govori novinarima o Cristini, a Xana se naljuti zbog toga. Maria Marta pokaže Joseu Alfredu vijest o Elianeinoj kćeri.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Omer napokon saznaje da su njegovi osjećaji uzvraćeni. Dok Taner traži načine da se sprijatelji s Čiček, Jondža je ljubomorna na Gulruino i Omerovo zbližavanje, pa pokuša iskoristiti Merta kako bi to spriječila.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo upadne u rijeku pokušavajući doći do Zorkine marame, a Zdenko pronalazi Zorkinu cipelu. No Tomo, koji se pridružuje potrazi iako je suspendiran, želi Zdenku oteti cipelu i prikazati ju kao svoj pronalazak, ne bi li se omilio Željki da ga vrati na posao. Umjesto da traže Zorku, Andrija, Mijo i Nediljko se posvađaju oko toga tko će biti novi šef. Ljubo zadnji saznaje za Zorkin nestanak što ga jako iznervira pa zaprijeti Skorupovićima. Ljuban je pak odlučio ukrasti dio novca od šverca i krenuti u novi život, ali želi da i Ivana pobjegne s njim. Marko pristaje pomoći Zorki te uspije uvjeriti Željku da Ljubanovo sprema veliki šverc oružja. Željka organizira zasjedu, a potom prizna Marku da je razlog njenog dolaska u Lokvicu upravo on. Željela ga je uništiti, ali sada, kad su zajedno, vidi da se on promijenio na bolje.