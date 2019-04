SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok Lazar i Lea uživaju u vremenu kojeg provode zajedno Marina pati zbog Davidova odlaska (Pogrešan čovjek)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Clara i Patricio se prepiru. Ona smatra da ju je izdao. Maurilio kaže Teu da će nagovoriti Mariju Martu da mu da intervju. Teo susreće Enrica i sukobi se s njime. Enrico ga gurne u bazen. Nana otkrije da će neki drugi par posvojiti Luciana. Cora je sumnjičava nakon što ugleda Josuéa u Manoelovu baru. Prisluškuje razgovor. Maria Marta odlazi s Brigelom na groblje. On joj preda pramen komendatorove kose. Ona potvrdi da je to zaista njegova kosa. Xana i Nana se posvađaju. Maria Marta daje Merival pramen kose kako bi ga odnio na analizu. Maurilio i Danielle razgovaraju o Mariji Marti. Patricio predaje Cristini svoje kreacije. Na sastanku uprave Cristina objavi svima da je dobila zajam. Svi su sumnjičavi. Severo i Magnolia žele kupiti novi stan. Orville i Carmem skriju neke Salvadorove slike kako ih Helena ne bi vidjela.

NOVA TV, 14.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem odlučuje Onuru otkriti najmračniju i najveću tajnu svog života kada prizna da je ona odgovorna za Džihanovo trenutno stanje zbog velike pogreške u djetinjstvu. Gulfem otkriva da je Džihan njezino najokrutnije djelo, a dio njezina priznanja čuje Gulru koja u šoku prisluškuje razgovor. Gulru više ne može odgađati i spremna je razgovarati s Džihanom, ali on strepi od toga što će mu reći i postaje potpuno nedostupan za razgovor. Atmosfera u vili neizdrživa je, ali to je tek početak pravih nevolja koje ih čekaju.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zaljubljeni Lazar i Lea napokon uživaju u bliskim zajedničkim trenucima. David se oprašta od Marine jer odlazi raditi u inozemstvo, a Darinka potiče Marinu da mora slijediti svoje srce jer će kasnije sigurno zažaliti. Pero uviđa kako voli Bibu više od ičeg na svijetu i ne može bez nje pa je odluči ponovno zaprositi kako bi je pridobio. Zoe je neizmjerno tužna zbog oba dečka u svom životu, i Grge i Vena. Sava se odluči osvetiti svom bivšem šefu Mihajlu, a očajna Sara se slama pred Momom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja zauzima Esminu ulogu u konaku, a Esma ne skriva nezadovoljstvo zbog toga. Faruk se brine za Esmino psihičko zdravlje zbog nedavnih događaja i misli da će Ipekina i Fikretova rastava negativno utjecati na nju. Dodatno ga muči Fikretovo povlačenje iz tvrtke za koje Esma još uvijek nije saznala. Osim toga, Ademovo i Fikretovo zbližavanje trn je u Farukovom oku, a sve to dovodi do zahlađivanja odnosa među njima. Adem za to vrijeme intenzivno razmišlja o budućoj ulozi oca, a Senem se suočava s Guneš nakon što shvati da ne planira ostaviti Adema, iako joj je to prethodno najavila. Međutim, Gunešino emotivno priznanje smekšat će i Senemin čvrsti stav protiv te veze.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Gabrijela nevoljko pristaje na Tomin plan da zavede Dudu, pod uvjetom da Tomo potpiše rastavu. No, Tomo iz ljubomore upropasti vlastitu akciju. Nediljko pokušava izmanipulirati Juru, kako bi se on i Andrija vratili u akcije, ali Lidija ga ubrzo raskrinka. Luka predloži Lidiji da se šverc sireva odvije preko rute za koju Lokvičani vjeruju da je ukleta od Turaka. I dok Jure strahuje od Turaka, Lidija prihvaća Lukin prijedlog. Dok Mijo samuje u garaži, jer mu je Gordana slagala da Tadija ima još posla u njihovoj kući, njena rastrošnost eskalira, a u to uvuče i Antu. No, Mijo ubrzo otkrije da mu je Gordana lagala. On pokuša izaći iz garaže, no otkriva da ga je Gordana zaključala.