SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok je u konaku i dalje napeto Murat zaprosi Bade (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao okrivi Tiaga za Letícijinu hospitalizaciju. Jéssicin iskaz je doživio veliki uspjeh na internetu. Magnólia traži da se Hércules povuče iz izborne kampanje. Helô javi Pedru da je njezina kći završila u bolnici. Ana Luisa uspije razgovarati s Faustom. Hércules moli Magnóliju da bude njegova dogradonačelnica. Venturini traži da Luciane nađe konobaricu koja ga je odala. Pedro dolazi u bolnicu i zatiče Helô i Tiaa. Tiago prekida zaruke. Letícia ga pita je li zaljubljen u neku drugu. Helô kaže Pedru da je Tiao izmislio Letícijino pogoršanje. Pascoal otkrije da su Élio i Isabela povezani. Letícia okrivljuje oca za raskid zaruka. Pita Antônija ima li Tiago nekoga. Fausto pokušava razgovarati s Anom Lu. Pascoal kaže Venturiniju da je otkrio da je Isabela konobarica koja je bila na Faustovoj proslavi. Letícia kaže majci da je Tiago raskinuo zaruke.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader želi pomirbu Serkana i Džemre, no Tuna sve radi kako bi to spriječio. Songul se zaželi jagoda te zajedno s Gunejem odlazi u kupovinu. Serkan je ljut na Tunu, no i na Džemre te joj govori kako ju više ne prepoznaje. Ali i Ejlul dijele romantičan trenutak, no i ovog puta prekine ih poziv. Songul i Gunej su privedeni radi krađe te ih Ali pokušava izvući. Meral slučajno čuje razgovor Eždera i Madžide te joj oni ponude novac u zamjenu za šutnju. Javuz prisluškuje Defnino i Nazanino slavlje zbog svađe Džemre i Serkana te ga Defne primijeti. Kader neočekivanim potezom spasi Guneja i Songul. Meral odluči reći Kader što je čula, no ona joj ne povjeruje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon što prepiše Snježani svoju polovicu resorta, Snježana govori Ranku da će smjeti viđati dijete. No, i dalje željna osvete, Sneki uvjerava Editu da je Ranko ubojica. Edita staje u obranu Ranka ispred Snježane, što Ranko čuje te pada Editi u pomirbeni zagrljaj. Nakon što se Tomo suoči s njim, Dominik u Mašinoj sobi ostavlja metak. Tomo želi da Sonja s Mašom ode iz Vrhovca. Nakon što čuje Jasninu lamentaciju na Milanovom grobu, Sonja odluči ostati uz Tomu te on odlazi k Branki i Blažu, koji pristaju s Mašom otputovati na neodređeno vrijeme. Blaž prihvaća Blaženkin novac, ne znajući da ga je otuđila Štefu, dok Ranko preko Andrije sazna da planiraju odvesti Mašu iz Vrhovca. Profesor sazna da mu je Andrija lagao i radio s Rankom iza leđa. Suoči Andriju, koji ga potom stavlja pred nemoguć izbor – ili on, ili radničko naselje.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dilara, Adem, Faruk i Sureja iznenada večeraju zajedno te su tenzije između njih vidljive. Adem primijeti svoj upaljač kod Faruka, no Farukov odgovor ga iznenadi. Fikreta muči razgovor koji je slučajno čuo te odluči povući neočekivane poteze. Esma pokušava razgovarati s Fikretom, no on je odlučan u svojim stavovima. Faruk inzistira na Esminom priznanju oko događaja u kolibi. Begum je povrijeđena i tužna te želi provesti što više vremena s Emirom. Osman odluči iznenaditi Burdžu te ju zaprosi. Emir traži Farukovu pomoć.