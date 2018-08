SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Dok je Melekino stanje sve lošije Kerim želi popraviti svoj odnos s Hulijom

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia se smije kada sazna za Faustovu smrt. Salete tješi Pedra i grli Luciane. Pedro kaže da policija traži Cira i Mag. Ciro moli Yaru da pripazi na Sílviju. Nudi joj novac, ali ona ga ne želi uzeti. Mag odlazi na Faustov pogreb. Gigi govori Marini o Isabel. Tiao traži da Valdir istraži Marinu. Helô prisili Yaru da oda gdje je Ciro. Mag primijeti da ju je Ciro okrao. On vodi majku na kolodvor, a ona ne shvaća što se zbiva. Inspektor otkrije gdje je Ciro i odlazi na kolodvor. Salete zabrinjava Gustavova kriza. On kaže da ne zna tko je naručio atentat na g. Fausta. Augusto pokuša spriječiti Vitórijinu svađu s majkom. Valdir predaje Tiau dosje o Marini. Cira uhićuju. Inspektor ga optuži za posjedovanje lažnih isprava. Gđa Sílvia također odlazi u postaju. Ruty Raquel razgovara s Marinom o Tiagu. Tiao odluči otići u Rio kako bi potvrdio informacije o Marini. Pedro govori Mag da je Ciro uhićen. Yara odlazi po Sílviju u postaju i vodi je kući. Inspektor ispituje Cira. Ciro traži odvjetnika i potvrdi da je Magnólia kriva za sve zločine.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih predlaže Zejnep da naprave brata Selimu i da se vjenčaju. Zejnep se konačno smekša prema Fatihu i skoro padne prvi pravi poljubac, no u tom trenu dojuri Mukades i govori da će spavati s njima kako bi pobjegla od Fehmija koji se želi ponovno zbližiti s njom. Baka Gulsum naočigled uživa u cijelom putu, a sve iznenadi kad iz torbice izvadi pištolj i počne pucati iz njega u znak početka berbe čaja. Mladi odlaze u šetnju šumom pa ih napadne medvjed. Spašavaju se tako da se popnu na drveće. U isto vrijeme i Ajfer i Mukades odlaze u šumu, no Ajfer odlazi pa Mukades pada u zamku za medvjede. Ševket je pokušava spasiti, no i njega povuče za sobom pa ostaju zatočeni tamo.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Hazer također dolazi posjetiti Huliju u bolnici, čini se da se zaljubio na prvi pogled i da ne misli lako odustati. Huliji opet stižu ruže bez potpisa, čak i u bolnicu. Torunbaš odluči saznati tko je posrijedi, no otkriva da je cvijeće naručeno s lažnim imenom. Melekino stanje se ne popravlja, sada misli da su se svi urotili kako bi joj oduzeli Bahar. Kad Hulija izađe iz bolnice, vraća se sestri. I Zejnep dolazi s njom, a Melek je ne prepoznaje. Hulija i Kerim stalno se inate jedan drugome ali čini se da je Kerim poslušao Husejinov savjet i odlučio riješiti njihove probleme. Nilaj odvodi Kaju pred svoje roditelje kao svog odabranika. Hulija želi pomoći Nilaj i njenom bratu pošalje Baharin rodni list. No, na njemu piše da joj je otac Kaja. Zbog toga ih njezin brat s prijateljima oboje pretuče. Konačno i Gumbić izlazi iz bolnice, u potpunosti se oporavila.Kerim i Hulija odlučili su joj dati ime po njezinoj pokojnoj majci, Emine. No, Suhejli to nije po volji jer je Bajram u mladosti bio zaljubljen u nju. Melek se jako rastuži zbog toga. Mahir je odlučio prihvatiti očevo nasljedstvo kako bi pomogao mladim beskućnicima. Zejnep ima plan da učini Kerima ljubomornim. Organizira proslavu u kafiću i poziva Hazera. Plan se izjalovi i Kerim poludi pa mu Hulija kaže da ga ne želi više vidjeti. Dok Hulija spava, netko provaljuje u kuću.