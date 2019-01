SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: David planira zaprositi Leu, a Milena je zabrinuta za Crnog (Pogrešan čovjek)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Beatriz odluči potražiti Enrica u hotelu. Maria Clara se priprema za vjenčanje. Enrico razgovara s majkom o svome vjenčanju s Marijom Clarom. Maria Clara se uređuje u Claudiovom domu, a Amanda i Danielle joj pomažu. Jose Pedro žali zbog svega što se dogodilo na Enricovoj momačkoj večeri. Beatriz ne uspijeva nagovoriti Enrica da dođe na svoje vjenčanje. Tuane se nabacuje Elivaldu. Claudio kaže Joseu Alfredu da Enrico neće doći na vjenčanje. Maria Clara se brine zbog Enrica. Maria Marta razgovara sa Silvianom i podsjeća ga na njegovu prošlost. Jose Alfredo plače pred Marijom Clarom. Maurilio dolazi na vjenčanje. Jose Alfredo ne dopušta da Maria Marta objavi da se vjenčanje otkazuje. Teo je uzbuđen zbog vijesti koje mu je Erika javila. Maria Clara odlazi potražiti Enrica. Maria Clara razgovara s Enricom i daje mu ultimatum.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dujgu je u opasnosti jer je muškarac s kojim se viđa pokušava napasti. Sve to preko telefona čuje Mert koji brzo dolazi k Dujgu ne bi li je spasio. Iako je Mert optužuje da je interesira samo novac, ona ga moli da ostane. No prave nevolje ih tek očekuju. Gulru je odlučna u tome da izvrši svoj plan uništavanja Gulfem. Sestre pričaju o Gulruinim postupcima i misle da to nije nalik njoj. Za to vrijeme, Gulfem i Omer jedno drugome govore da su bijesni jedan na drugoga zbog njihovih postupaka.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Mihajlo čuje neugodnu vijest na radiju, a svađa između Crnog i Mihajla prerasta u fizički sukob. Nakon toga Crni odlazi na policiju kako bi učinio nešto što je uistinu odavno trebao učiniti. Za to vrijeme Lea iznenadi Davida vrlo neočekivanom ponudom, a Biba predlaže Teu da ostane neko vrijeme u domu Kalemberovih. David poziva Leu kako bi joj postavio sudbonosno pitanje, a kasnije se slučajno izlane pred Leom i tako izazove lančanu reakciju koja će dovesti do velikog raskola u obitelji Kalember. Milena i Nevenka su zabrinute za jako Crnog i njegovu budućnost. Dijana laže Crnom za Momu, a Sara odluči otići u izlazak unatoč majčinu protivljenju i zabrani.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem dolazi u policijsku postaju kako bi povukao prijavu protiv Faruka. Sureja ne razumije zašto se Adem stalno iskaljuje na njima i govori Dilari da ona nije odgovorna za Ademove postupke. Faruk je oslobođen, ali ispred policijske postaje gotovo dolazi do ponovnog obračuna. Tenzije u obitelji nesnošljive su, a odnos između Faruka i Sureje na klimavim je nogama. Adem pokušava izgladiti odnose s Dilarom koja mu je obećala da će ga saslušati. Adem joj govori da je ona jedina istina u njegovom životu i pokušava ublažiti situaciju govoreći da je Fikret jednako kriv. No Dilari je dosta da Adem od sebe neprestano pravi žrtvu i neće tako lako prihvatiti njegova opravdanja. On nije ni svjestan da ga očekuje gorka istina s kojom se mora suočiti.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Svi pokušavaju Petri prezentirati svoju ideju za biznis. Nediljko farmu nojeva, a Andrija “Andrijin gaj”. No, nakon što Petri izloži svoju ideju, Andrija se posvađa s njom. Mira, Anđelka i Gordana, uvrijeđene što ih muževi ne shvaćaju ozbiljno, razvijaju svoj plan – catering i organizaciju događaja, što se Petri jako svidi. Lidija nagovara Juru da njeguju Stanu, kako bi im ostavila kuću. Jure na kraju ipak pristaje, no briga o Stani je teža no što su mislili. Oni se bakću sa Stanom i rade sve što ona poželi, u nadi da će im ostaviti kuću. Zorka spočitava Tomi da je kukavica pa on odluči oteti Gabi kako bi joj iskazao ljubav. No, na kraju završi u ćeliji, jer ga Gabi prijavi. Marko prima Borisov poziv.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Lejla doznaje da je Mehmet otpušten i iznenadi je ta vijest jer smatra da bi Mehmet trebao biti uz njih. Mehmet pronalazi bombu u autu, ali na vrijeme shvati o čemu je riječ. Kemal dolazi do Mehmeta i govori mu kako Lejla želi da se on vrati jer ne vjeruje nikome osim njemu. Bekir je dobio novac i pronašao Doru pa je dobro raspoložen. Odsjednu u hotelu, a Bekir izađe u kupnju i planira kako će naći lažnu putovnicu i pobjeći u inozemstvo s Dorom. Međutim, nešto nije uzeo u obzir. I Falko i policija koja je identificirala Bekira traže ga.