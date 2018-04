SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Daleko od svih Sureja i Faruk uživaju u svojoj ljubavi (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô se prepire s mužem, a Letícia staje na njegovu stranu. Isabela se ne želi javiti Tiagu na telefon. Zelito i Flávia je tješe. Augusto pokušava odvratiti Vitóriju od pića. Aline odvraća brata da ne bi svjedočio protiv Vitórije, a njezini roditelji se brinu jer je toliko odana Magnóliji. Magnólia posjeti Pedra u pritvoru. Fausto dolazi k svijesti. Ana Lu odmah to javlja Bruni. Luciane želi popraviti svoj imidž. Gledson joj pomaže. Ruty Raquel odluči izaći s Antôniom. Bruno pušta Fausta kući. Élio kaže Olavu da je Fausto htio biti pokajnik. Olavo moli Pedra da kaže sve što zna o Arlindu Nacibu i Venturiniju. Pedro mu govori o tajnoj prostoriji u Faustovom uredu. Ana Lu savjetuje Faustu da glumi da je i dalje bez svijesti. Letícia ima osjećaj da je Tiago želi ostaviti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ežder u razgovoru s Nazan otkriva tajnu o Madžide. Cure savjetuju Džemre dok dečki razgovaraju sa Serkanom o njihovoj međusobnoj svađi. Ežder se suočava s Madžide radi njezine ljubomore. Hedoš čisti zgradu što Songul naljuti te joj želi pomoći. Na kraju su Mert, Gunej i Serkan zaduženi za čišćenje. Ežder se žali Zehri na Madžide. Ali posjećuje Ejlul te mu je nelagodno radi Tune. Kader i Zehra prisluškuju razgovor Eždera i Madžide, a kad im upadnu u sobu Kader odluči potjerati Madžide.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Helena ulazi u Tomin i Rankov obračun. Tomo je na korak da upuca Ranka, kada sluđena Helena prekida njihov obračun – pred njima si prereže vene te završava na psihijatriji. Tomo i Ranko se susreću u bolnici kod Helene, gdje nastupa privremeno primirje; Ranko će ostaviti Mašu kod Tome. Nakon Editinog poziva, Snježana se lomi, ali iz osvete ipak izdaje Ranka Dominiku. Emina odlazi u Rankov stan suočiti se sa Snježanom i tamo upoznaje Dominika, koji pokazuje interes za nju. I dok Štef pod prisilom surađuje s Dominikom i Rankom na deložaciji radničkog naselja, Blaženku proganja krivnja, jer je primila Štefov mito te bježi s proslave Blaževih i Brankinih zaruka, koji joj nesvjesno trljaju sol na ranu. Profesor i ostali stanari ubrzo saznaju da su ostali bez krova nad glavom. Kada se otkrije Blaženkina upetljanost u deložaciju, ona prokaže Štefa i njegovu lažnu bolest. Svi su u šoku, a Dina više ne želi čuti za Štefa.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dilara pokušava oraspoložiti Adema, no jedan telefonski poziv ga natjera na odlazak što nju razočara. Garip razgovara s Burdžu te joj govori s kime se viđa. Ona je u šoku te mu ne vjeruje, no u taj tren dolazi Murat i napada Garipa. Adem i Fikret međusobno liječe tugu i depresiju. Džan i Begum razgovaraju nakon zajedničke večeri. Odluče krenuti ispočetka jer je Emir dobro prihvatio Džana. Sureja i Faruk zabavljaju se plešući te nju stari prijatelj pozove na pozornicu. Senem i Akif susretnu Sureju i Faruka te bježe od njih, no zaglave se u liftu. Faruk priznaje Sureji kako je odlučio iseliti iz konaka. Susret u liftu zaprepasti Faruka i Sureju koji nagovaraju Akifa i Senem na vjenčanje.