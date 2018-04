SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Daleko od svih Sureja i Faruk proživljavaju romantične trenutke (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ciro savjetuje Luciane da napusti obitelj. Vitória se želi sprijateljiti s Helô nakon što je čula neke njezine savjete. Mag otkrije da je Élio na blogu ipak objavio članak o susretu njezine snahe Luciane i senatora Venturinija. Antônio je impresioniran Ruty Raquel. Gigi kaže Tiau da Tiaga zanima neka druga cura. Ruty Raquel čuje da bi Luciane mogla odati tajne obitelji Leitao i o tome obavijesti Augusta. Pascoal upozori Venturinija o mogućem skandalu u vezi s Luciane. Luciane zove Augusta i spremna je iznijeti prljavo rublje obitelji Leitao. Ciro napadne Vitóriju, a Pedro ga tjera iz kuće. Mileide gata Isabeli i Zelitu. Ne sviđa joj se što vidi, ali ne želi im reći. Aline se nabacuje Tiagu. Letíciji pozli, a Isabela se rastuži kada vidi koliko se Tiago trudi oko nje i vozi je u bolnicu. Tiao iskorištava kćerinu bolest kako bi manipulirao ženom. Helô se odluči udaljiti od Pedra. Hércules predbacuje Magnóliji u vezi s Pedrom, ali ona se naljuti. Élio kaže Ani Lu da je našao posao.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Selin je ljuta jer cure žive kod Songul. Ona se odluči obračunati sa svekrvom u čemu je Gunej podupre. Serkan dolazi u ured, no tamo ne nalazi Džemre. Tajnice ga upute u restoran gdje vidi nju i Tunu. Kader se brine za dječaka, uspavljuje ga te priča o prijateljstvu. Kad ujutro dođe u njegovu sobu, ne zatekne ga što ju uznemiri. Cure dijele sendvič jer je Meral gladna. Serkan se drugačije ponaša prema Džemre što nju i sve ostale veoma čudi. Kader prijavljuje dječakov nestanak, a Ali kreće u istragu. Neriman želi iznajmljivati stanove studentima. Songul dolazi kod Kader koja se razveseli da je radi nje, no ona dolazi radi Melek.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko je u šoku nakon što je vidio Snježanu – živu. On joj govori kako mu je drago što je živa, no ona ga na to ošamari. Dominik Ranku daje do znanja da će se odsad stvari raditi kako on kaže. Inspekcija je Vladi zatvorila kafić. Vlado traži pomoć od Andrije, s kojim se u međuvremenu sprijateljio, no ne otkriva mu da je i sam uprljao ruke tijekom ilegalne transakcije novca sa Štefom. Na Brankino oduševljenje, Blaž dovodi Mašu kod sebe. No, Maša je ćudljiva, što zabrine Branku pa odluči da njih dvije nazovu Tomu. I dok Tomo obuzet emocijama na telefon priča s Mašom, Rus ga onesvijesti i pobjegne. Na putu k Ranku, Rus sretne Gogu te se oprosti od nje. Potom dolazi u Tominu kuću gdje ga dočeka Ranko s pištoljem. Ranko se sprema ubiti Rusa.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Kijmet razgovara s Fikretom koji se opravdava radi Esre. Sureja dolazi na adresu Farukova iznenađenja te biva oduševljena. Garip pokušava Ademu prikriti razlog sastanka s Esmom. Osman i Esma razgovaraju o Garipu te se ona uznemiri zbog njegove reakcije. Murat i Bade dožive romantičan trenutak, no posluga ih veoma brzo rastavi. Sureja od Faruka dobiva neočekivan poklon koji ju razveseli. Džan i Figen se sukobe zbog njegove zaljubljenosti. Begum ih posjeti te se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Fikret razgovara s Esrom o njihovim životima te mu ona pokloni dar koji ga veoma dirne. Adem govori Dilari kako će Novu godinu slaviti s njegovom majkom. Kijmet Esmi donosi pisma koja je uzela Rejhan.