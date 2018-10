SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Cure i dečki organiziraju svoje zabave na kojima ih čekaju prava iznenađenja (Na granici)

NOVA TV, 10.35, TURSKA SERIJA, Kazna

Fejza traži Envera jer sumnja da je on ubio njihovo dijete. Enver je zatočio Murata kako bi izvukao priznanje i pokajanje od njega. Umut i Gendžo uhićeni su pod sumnjom da su ubili Emrea jer je silovao Gokče. To je katastrofa za sve.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Enrico i María Clara su proveli noć zajedno. Netko je okrao Lorraine. Jose Alfredo se vraća kasno kući, a Maria Marta ga čeka. Vicente vidi kako dvojica napadaju Cristinu i priskače joj u pomoć. Lorraine misli da ju je Ismael okrao, te ga otpuži. Cora gleda Cristinu kako razgovara Vicenteom. Claudio čita vijest o sebi na blogu Tea Pereire, te ga ulovi strah. Jose Pedro se uplaši kada otkrije da Teo Pereira u blogu insinuira da je on pregazio čovjeka na cesti. Lorraine misli da ju je Erika okrala. Tuane odlazi razgovarati s Elivaldom u zatvoru. Leonardo nazove Claudija. Razgovaraju o tekstu Tea Perreire. Lorraine nazove Eriku. Cora daje Cristini ultimatum.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Nakon što su ih paparazzi fotografirali zajedno, Gulru i Omer završavaju kao glavna vijest na žutim stranicama novina. Dok Gulru i Omer koji su uvjereni da su prebrodili šok s paparazzima nastavljaju pustolovinu potrage za Jondžom i Tanerom, Gulfem ih vidi zajedno i ne zna što da misli. U trenutku kad Omera i Gulru vidi zajedno, ne može otrgnuti pogled s njih. Gulfem odjednom svu pozornost usmjerava na Gulru koju dotad nikada nije doživljavala ozbiljno. Nakon što ugleda vijest o Gulru, Mert poludi i digne halabuku.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Prije nego što produži u London, Dijana odluči navratiti u Zagreb kako bi se suočila sa Crnim i rekla mu sve što joj je na srcu. Nezadovoljna Zoe je vrlo suzdržana na večeri s Leom i dr. Mišetićem što i oni sami primijete. Stari Lazar otkriva sinu Mihajlu kakvo je iznenađenje priredio za Milenin rođendan, a ljubomorni Mitar ne želi doći na Mileninu proslavu. Strastveni ljubavnici Zlatko i Nastasja se posvađaju.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Lidija traži od Petre da joj organizira djevojačku zabavu, a Petra je u problemu jer ima samo jedan dan. Ivana ju nagovara da naprave tematsku zabavu o princezama, na što Petra pristane te odlazi Štigliće zamoliti da im ustupe brvnaru, na što Mijo jedva pristane. Gordana je zadužena za uređenje brvnare i to namjerava masno naplatiti. Zabava počinje, a Lidiji je dosadno – glazba je tiha zbog loše struje, a za piti ima samo punč. No, Petra vadi bocu šampanjca koju joj je dao Marko i spašava stvar. Ante se Juri nametne kao kum i odluči organizirati momačku u vatrogasnom domu. Naruči striptizetu za koju se ispostavi da je – muškarac. Mira, Zorka i Stana nisu pozvane na djevojačku, pa se odluče same zabaviti.